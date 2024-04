Mathieu van der Poel ver weg bij Amstel Gold Race-zege van Tom Pidcock: 'Had zeker de benen niet'

Tom Pidcock heeft de Amstel Gold Race 2024 op zijn naam geschreven. Mauri Vansevenant lanceerde een eindsprint, maar Pidcock kon er met de overwinning van doorgaan. Bauke Mollema eindigde op de zevende plek en Mathieu van der Poel vielbuiten de top tien.

Marc Hirschi en Tiesj Benoot completeren het podium in Valkenburg. Vansevenant ging te vroeg aan en moest dat bekopen met de vierde plaats. Van der Poel kwam als favoriet aan in een grote eerste groep achtervolgers achter de kopgroep en een tweede groepje.

Pidcock leek drie jaar geleden al de Limburgse klassieker te hebben gewonnen, maar toen werd de Belg Wout van Aert na bestudering van de finishfoto als winnaar aangewezen.

"Het is een zwaar jaar geweest. Ik ben veel van huis geweest maar dit voelt goed", zegt Thomas Pidcock tegen NOS. De Engelsman vertelt dat hij niet helemaal overtuigd was dat hij de sprint ging winnen, maar het lukte hem toch.

Geen overwinning Van der Poel

Topfavoriet Mathieu van der Poel is het niet gelukt om te overtuigen, zoals hij dat in de koersen hiervoor wel kon. "Ik was niet super maar wel oké. Ik was vooral aan het timen om op de Keutenberg mee over te gaan, maar het lukte niet", vertelt Van der Poel aan NOS.

"Het was een moeilijke situatie. Ik had zeker niet de benen van de voorbije weken, maar het was leuk om de Amstel Gold Race nog eens te rijden", vertelt Mathieu van der Poel. Volgens Van der Poel is het een ander soort wedstrijd en is het iets tactischer tussen de klimmetjes door.