Ook heisa om Belgische wielerklassieker: zeventien gemeenten weigeren mee te werken aan toertocht Luik-Bastenaken-Luik

Oud-wielrenner Tom Dumoulin moest vorige week in de gemeenteraad van Vaals een lans breken voor de Amstel Gold Race en het lijkt erop dat hij binnenkort ook een bezoekje aan België kan gaan brengen. De organisatie van Luik-Bastenaken-Luik loopt namelijk tegen exact dezelfde problemen op: gemeenten weigeren mee te werken aan een toertocht in de regio.

De toertochten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de organisatie, want liefhebbers leggen een bedrag in om mee te mogen doen. Met dat geld kan vervolgens de wedstrijd deels bekostigd worden. Dat verdienmodel komt echter in gevaar als gemeenten niet mee willen werken aan zo'n tocht.

In Nederland leek het erop dat de gemeente Vaals een streep zou zetten door de toertocht vanwege 'overlast', maar na een bizarre raadsvergadering besloten ze uiteindelijk dat er één per jaar met meer dan vijfduizend deelnemers door de gemeente mag gaan. Probleem is echter dat de Amstel Gold Race niet de enige tocht in de regio organiseert en als zij dus geen vergunning krijgen dat de koers voor de profs in gevaar komt.

Tom Dumoulin vreest nog steeds voor Amstel Gold Race na chaos bij gemeenteraad: 'Wat een puinhoop' Het leek er maandagavond op dat de toekomst van de Amstel Gold Race gered was. De gemeente Vaals was in eerste instantie van plan de regels rond wielertochten aan te passen, maar door onder meer de inbreng van Tom Dumoulin werd dit voorstel afgewezen. Zelf is Dumoulin alleen nog niet zo zeker dat de wielerwedstrijd echt gered is en hij heeft weinig positieve woorden over voor de gemeente.

België kijkt af

In België hebben ze de problemen afgekeken, want er zijn nu liefst zeventien gemeenten die weigeren mee te werken aan de toertocht voor Luik-Bastenaken-Luik. Tom van Damme, van Belgian Cycling, vertelt tegen Het Nieuwsblad waarom dat is: "De betrokken gemeenten weigeren de doorgang omdat de veiligheid er boven de 500 deelnemers niet meer gewaarborgd is en de netheid in de gemeentes in gevaar komt."

Van Damme ziet dat het voor wielerkoersen steeds moeilijker wordt om wedstrijden op de openbare weg te organiseren. Hij denkt dat koersen daardoor steeds vaker op een afgesloten parcours moeten worden gereden. Dat is bij Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld niet het geval: "Het is een oplossing met alleen maar voordelen: lagere kosten, betere beveiliging en het is makkelijker commerciële evenementen te organiseren."