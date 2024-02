Tom Dumoulin vreest nog steeds voor Amstel Gold Race na chaos bij gemeenteraad: 'Wat een puinhoop'

Het leek er maandagavond op dat de toekomst van de Amstel Gold Race gered was. De gemeente Vaals was in eerste instantie van plan de regels rond wielertochten aan te passen, maar door onder meer de inbreng van Tom Dumoulin werd dit voorstel afgewezen. Zelf is Dumoulin alleen nog niet zo zeker dat de wielerwedstrijd echt gered is en hij heeft weinig positieve woorden over voor de gemeente.

"Wat een puinhoop was het daar", zegt Dumoulin tegen De Telegraaf. De oud-wielrenner was bij de raadsvergadering aanwezig om een lans te breken voor de Amstel Gold Race. Het college van burgemeesters en wethouders wilde het aantal wielerkoersen in de gemeente verminderen.

Dat zou ten koste kunnen gaan van de toertocht, waarbij duizenden liefhebbers een paar dagen voor de wedstrijd door de gemeente rijden. Zonder de inkomsten daarvan ontstaan er problemen voor de organisatie.

Ander plan zorgt voor problemen

Toen die plannen van tafel werden geveegd, leek de toekomst van de Amstel Gold Race gered. Dumoulin is daar niet zeker van: "Het bleek namelijk opeens dat ze jaarlijks nog maar één vergunning willen afgeven voor een toertocht met meer dan 5000 deelnemers. En er is niet gespecificeerd dat die naar de Amstel Gold Race gaat." Ook een andere toertocht zit boven die aantallen, maar gaat alleen niet met zoveel mensen door Vaals heen.

Dumoulin maakt zich zorgen wat er gebeurt als die andere tocht gaat groeien: "Dan wordt het dadelijk een gevecht wie als eerste de licentie voor Vaals aanvraagt. En wat als een andere gemeente zegt: wij gaan hetzelfde beleid toepassen?" Hij heeft dan ook geen goed gevoel over de plannen van de gemeente: "Ze deden lijken alsof de zorgen op misverstanden en miscommunicatie waren berust, maar als dit plan doorgaat, staan we daar volgend jaar weer met z’n allen.”

Inbreng van Tom Dumoulin doet wonderen: Amstel Gold Race komt niet in gevaar door nieuwe regels De gemeente Vaals gaat de regels rond wielertochten in de Zuid-Limburgse plaats toch niet aanpassen. De gemeenteraad wilde de duizenden deelnemers en fans van onder andere de Amstel Gold Race weren uit de gemeente, maar door onder andere de inbreng van Tom Dumoulin is dit voorstel afgewezen.

Overlast

De gemeente zou de toertochten willen verminderen, omdat het veel overlast oplevert in de omgeving. Fietsers zouden zich asociaal gedragen. Leo van Vliet, directeur van de Amstel Gold Race, liet maandag al weten dat ongeloofwaardig te vinden: "Wij huren al jaren professionele schoonmakers in die op de dag na de wedstrijd de route narijden en het afval weghaalt."