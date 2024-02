Inbreng van Tom Dumoulin doet wonderen: Amstel Gold Race komt niet in gevaar door nieuwe regels

De gemeente Vaals gaat de regels rond wielertochten in de Zuid-Limburgse plaats toch niet aanpassen. De gemeenteraad wilde de duizenden deelnemers en fans van onder andere de Amstel Gold Race weren uit de gemeente, maar door onder andere de inbreng van Tom Dumoulin is dit voorstel afgewezen.

Het college van burgermeesters en wethouders wilde het aantal wielerkoersen reduceren, omdat de tochten voor veel overlast zouden zorgen in de omgeving. De fietsers zouden zich ook asociaal gedragen volgens de voorstellers van het idee. Het college wilde daarom de regels aanpassen. Op dit moment mogen er grote toertochten worden gehouden in de gemeente Vaals met 5000 tot 15000 deelnemers per wedstrijd.

Tom Dumoulin

Bij de vergadering in de Limburgse raadszaal waren verschillende sprekers aanwezig, waaronder oud-wielrenner Tom Dumoulin. Hij sprak zich uit over de voor hem geliefde Amstel Gold Race, die wordt gehouden in de omgeving Vaals. "Voor mij persoonlijk is de Gold Race heel belangrijk geweest, die kwam bij mij door de straat en heeft mij aan het wielrennen gebracht." Dumoulin won de Amstel Gold Race zelf overigens nooit.

Leo van Vliet

Ook de koersdirecteur van de Amstel Gold Race, Leo van Vliet, sprak zich uit tijdens de vergadering. Hij vertelde dat zijn rit onmogelijk voor veel overlast kan zorgen in de omgeving. "Ik kan niet instaan voor het gedrag van de individuele deelnemer. Maar wij huren al jaren professionele schoonmakers in die op de dag na de wedstrijd de route narijden en het afval weghaalt."