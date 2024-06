Bauke Mollema krijgt teleurstelling te verwerken: opnieuw geen Tour de France

Bauke Mollema ontbreekt voor het tweede jaar op een rij in de Tour de France. Lidl-Trek heeft de 37-jarige Groninger geen plek gegeven in de Tourploeg. Ook de andere twee Nederlanders van de ploeg, Sam Oomen en Daan Hoole, gaan zaterdag niet van start in Florence.

Mollema ging al twaalf keer van start in Tour de France, maar ontbreekt nu net als in de vorige editie. De renner van Lidl-Trek beleeft tot dusverre een teleurstellend seizoen met weinig in het oog springende uitslagen. Het is nog niet bekent of Mollema wel van start gaat in de laatste grote ronde van het seizoen: La Vuelta a España.

Mollema won twee keer een etappe in de Tour, in 2017 en in 2021. In 2013 eindigde hij als zesde in het algemeen klassement, twee jaar later als zevende. Dit jaar heeft de ervaren renner nog geen koers gewonnen; zijn opvallendste klassering is de zevende plaats in de Amstel Gold Race.

Kopman ontbreekt

Lidl-Trek kan de beoogde kopman Tao Geoghegan Hart niet meenemen naar de Tour. De Brit is niet fit genoeg. "Daarom hebben we Mads extra ondersteuning gegeven om voor etappezeges te gaan", zegt ploegleider Steven de Jongh. "Ik heb veel vertrouwen in de kracht van deze ploeg. Het zijn renners die zich al vaak hebben bewezen en uitzonderlijk goed kunnen samenwerken.

De Deen Mads Pedersen en de Italiaan Giulio Ciccone zijn er wel bij. Pedersen behaalde dit jaar al acht zeges en won vorig jaar nog een etappe, Ciccone veroverde in de vorige Tour de bolletjestrui als winnaar van het bergklassement.

De ploeg bestaat verder uit de Fransman Julien Bernard, de Belgen Jasper Stuyven en Tim Declerq, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Let Toms Skujins en de Spanjaard Carlos Verona.

Geen Nederlandse renners

Dat betekent dat er geen Nederlandse renner deelnemen aan de Tour namens Lidl-Trek. Hoole reed eerder dit jaar de Ronde van Italië. Bovendien neemt de hardrijder deel aan de Olympische Spelen in Parijs. Daar staat Hoole aan de start van de tijdrit en de wegrit, waar hij Mathieu van der Poel moet helpen aan een gouden medaille. Oomen moet nog altijd wachten op zijn eerste deelname van de Tour de France.