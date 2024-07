Team Visma kijkt tevreden naar tijdverlies Jonas Vingegaard in tijdrit: 'Dat is binnen de perken gebleven'

Het was vrijdag de schade beperken voor Jonas Vingegaard in de eerste tijdrit van de Tour de France. De Deense kopman van Team Visma | Lease a Bike was net op tijd fit voor deze editie na een harde val eerder in 2024. Sportief directeur Merijn Zeeman had het tijdverlies van Vingegaard al ingecalculeerd.

Vingegaard verloor 37 seconden op ritwinnaar Remco Evenepoel en 25 tellen op geletruidrager Tadej Pogacar. De Deen bezet na zeven etappes de derde plek in het klassement op één minuut en vijftien seconden op de Sloveen. "We wisten dat we met de lastige start in Italië, de rit over de Galibier en deze tijdrit tijd zouden verliezen. Dat is binnen de perken gebleven", aldus Zeeman.

Nare val

Vingegaard viel in de Ronde van Baskenland en moest maandenlang herstellen. Het was zeer twijfelachtig of hij kon starten in de Tour de France, maar hij haalde het - zonder koersvoorbereiding - op het nippertje. "Het tijdsverschil dat er nu staat was ingecalculeerd", stelde Zeeman. Vingegaard won de afgelopen twee edities van de Ronde van Frankrijk.

Dat Vingegaard niet al te veel tijd verloor, kon Zeeman bekoren. "Op de rollende vlakke stukken was Jonas als lichtgewicht in het nadeel ten opzichte van Tadej. De klim was dan weer wat zwaarder, maar we hadden verwacht iets meer tijd te verliezen. We kunnen tevreden zijn."

Gravelrit

Zondag wacht een rit over een aantal gravelstroken. Door zijn lange herstelperiode is Vingegaard niet toegekomen aan het verkennen van de rit rond Troyes. Geen probleem, meende Zeeman. "Van een keer verkennen word je geen betere gravelrenner. We zullen daar gewoon als ploeg een topprestatie moeten leveren."

Zeeman beseft dat Vingegaard, die de afgelopen twee jaar Pogacar aftroefde, tijd zal moeten terugwinnen. "Dat moet ergens gebeuren. We moeten afwachten of zijn basis breed genoeg is om in de derde week boven zichzelf uit te stijgen. Het type bergetappes dat we dan krijgen hebben we nog niet gehad."

Tour de France

