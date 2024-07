Biniam Girmay verslaat Jasper Philipsen met machtige sprint en boekt tweede ritzege in de Tour de France

Biniam Girmay heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Intermarché-Wanty versloeg in de sprint zijn grote concurrent Jasper Philipsen. Dylan Groenewegen zat in de slotkilometer te ver om voor de zege te spurten. Tadej Pogacar behoudt de leiding in het algemeen klassement.

Een sprinter die tot de grote kanshebbers behoorde om in Colombey-les-Deux-Églises naar de zege te spurten was Mads Pedersen. De Deense kopman van Lidl-Trek had de beste papieren, maar moest bij aanvang van de achtste etappe de koers verlaten. Pedersen heeft teveel last van zijn valpartij in de etappe van woensdag, waardoor hij met het oog op de Olympische Spelen niet meer van start gaat in de Tour.

Bolletjestrui laat zich zien aan kop van de wedstrijd

Jonas Abrahamsen werd in de openingsfase aan de kop van de wedstrijd vergezeld door het duo van EF Education - EasyPost: Neilson Powless en Stefan Bissegger. Vervolgens ging de 28-jarige renner van Uno-X solo verder en breide hij zijn voorsprong in het bergklassement verder uit. Zijn voorsprong liep op tot zes minuten, maar met nog zeventien kilometer te gaan werd de man in de bollen ingerekend door het peloton.

Sprinters in de problemen

Op papier leek deze aankomst op het lijf geschreven van Wout van Aert. Echter liet de Belg van Visma | Lease a Bike zich vroegtijdig terugzakken in het peloton, nadat hij wat kopwerk had verricht voor zijn ploeg.

Voor Fabio Jakobsen ging het in de finale te hard, wat op voorhand al werd voorspeld. De sprinter van dsm-firmenich PostNL kwam in de slotfase vroeg in de problemen, waardoor hij niet in de positie zat om te sprinten voor de ritzege. Dylan Groenewegen zat in de laatste kilometers nog goed van vooraan, maar was in de laatste honderd meters niet in staat om de concurrentie te bedreigen.

Tweede ritzege voor Biniam Girmay

De laatste kilometer van de etappe ging vals plat omhoog, waardoor de sterkere sprinters in het voordeel waren. Bryan Coquard ging vroeg aan, maar werd al snel ingehaald door snellere mannen. Girmay bleef dankzij een sterke sprint Philipsen voor, die wederom naast een ritzege grijpt. Arnaud De Lie kwam, mede doordat hij in de verdrukking kwam, niet verder dan de derde plaats.

De 24-jarige Girmay won eerder in Turijn de derde etappe van deze Ronde van Frankrijk. Dat was voor de Eritreeër de eerste ritzege in de Tour. Dankzij de overwinning van Girmay vergroot hij zijn voorsprong in het puntenklassement. De renner van Intermarché-Wanty verdedigt nu een voorsprong van 88 punten op zijn naaste concurrent Philipsen, waardoor hij stevig in het groen rijdt.

Marijn van den Berg komt dichtbij

De Nederlandse sprinter Marijn van den Berg vond met de finale een parcours waar hij goed uit de voeten kan. Zijn ploeg EF Education - EasyPost hield hem goed voor in de koers, waardoor hij mee kan sprinten voor de ritzege. Echter ondervond de 24-jarige renner hinder van Arnaud De Lie die zijn ellebogen aan het gebruiken was. De Belg zorgde ervoor dat Van den Berg snelheid verloor en niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Cruciale gravelrit

Vrijdag was het tijd voor de tijdrijders. Remco Evenepoel bevestigde waarom hij in de regenboogtrui fietst op dat onderdeel, de Belg won met overmacht. Hij liep wat in op geletruidrager Tadej Pogacar, die juist tijd won op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Zondag staat een cruciale rit op het programma voor de renners. Op papier lijkt de etappe niet veel verschil te kunnen maken in het algemeen klassement. Echter zijn er meerdere gravelstroken opgenomen in het parcours, waardoor een ongeluk een klein hoekje zit. Een lekke band kan ervoor zorgen dat een klassementsrenner veel tijd gaat verliezen in de strijd om het geel.

