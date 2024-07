Ontketende Remco Evenepoel vliegt naar tijdritwinst in Tour de France, maar komt te kort voor het geel

Remco Evenepoel heeft met de individuele tijdrit zijn eerste etappe ooit in de Tour de France gewonnen. De Belg was fors sneller dan zijn concurrenten Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, maar kwam te kort om de gele trui van de Sloveen Pogacar over te nemen.

De eerste die een echte toptijd wist weg te zetten was de Belg Victor Campenaerts. De specialist klokte 29:44 en was daarmee sneller dan de verrassende nummer 2 Kévin Vauquelin (29:44). Campenaerts bleef de koppositie uiteindelijk vast houden tot de top 10 van het podium af rolde.

Klassementsmannen

Op de tussenpunten reden achtereenvolgens klassementsrenners Roglic, Vingegaard, Evenepoel en Pogacar sneller dan de Belg. Alle vier de favorieten gingen snoeihard van start en er was nog geen pijl op te trekken wie de zege pakte. Ook Juan Ayuso en João Almeida gingen als ploeggenoten van Pogacar als een racket.

Tussenpunt

Evenepoel bleek bij het eerste tussenpunt de snelste, maar het scheelde niet veel met Pogacar. De geletruidrager zat slechts drie seconden achter de Belg. Ondertussen denderde Roglic door met de snelste tussentijd bij het tweede tussenpunt na de klim. Die tijd van de Sloveen bleef echter ook niet lang staan, want Vingegaard, Pogacar en Evenepoel waren sneller.

Finish

Roglic duwde de langzittende Campeanaerts uiteindelijk uit de hotseat, maar hoefde daar zelf niet plaats te nemen. Amper uitgefietst, zag hij Vingegaard niet aan zijn tijd komen, maar Evenepoel wel. De Belg nam een flinke hap uit de tijd van Roglic en noteerde 28:52. Pogacar was twaalf tellen langzamer dan Evenepoel en behield zo de gele trui.

The TT world champion wins his first Tour stage!



With Tadej Pogačar finishing 12 seconds down, Remco Evenepoel wins stage 7 of the #TDF2024

Rit van zaterdag

Zaterdag volgt een rit van Semur-en-Auxois naar Colombey-les-Deux-Eglises over 183 kilometer. Met name aan het begin en halverwege ligt een aantal klimmetjes. Ook de laatste honderden meters lopen licht bergop.

Tour de France

