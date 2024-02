Adam Yates valt hard op achterhoofd in UAE Tour en koerst ondanks hersenschudding nog 35 kilometer verder

Adam Yates is uit de UAE Tour gestapt. Tijdens de derde etappe kwam de favoriet om de eindzege hard ten val; Yates raakte met zijn hoofd hard het asfalt, na een korte check fietste hij toch weer verder. 35 kilometer later werd hij vanwege een hersenschudding alsnog uit koers gehaald.

Met nog zo'n 45 kilometer te gaan butste Yates hard met zijn achterhoofd tegen de weg. Na een korte check om te kijken of er niks gebroken was, stapte hij weer op zijn fiets. Dat bleek achteraf toch niet helemaal veilig, vond de medische staf van UAE Team Emirates. Die viste hem op ongeveer tien kilometer van de streep uit het peloton.

"Adam is uit de wedstrijd gehaald met het oog op zijn gezondheid en in navolging van de protocollen bij een mogelijke hersenschudding", lieten de medici van UAE weten. Yates stond zestiende in het algemeen klassement voorafgaand aan etappe drie en gold als een van de favorieten voor de eindzege. Eerder deze maand won hij de Ronde van Oman.

المرشح الأول وقائد فريق «الإمارات» آدم ييتس يتعرض لحادث ويكمل السباق#طواف_الإمارات #UAETour pic.twitter.com/ZDUKtYK594 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2024

O'Connor wint, Vine nieuwe klassementsleider

De rit over 176 kilometer van Al Marjan Island naar Jebel Jais werd gewonnen door Ben O'Connor van AG2R. De Australiër kwam in zijn uppie aan op de slotklim. Jay Vine, teamgenoot van Yates, kwam drie seconden later binnen, maar nam wel de leiding in het klassement over van de Amerikaan Brandon McNulty.

De UAE Tour duurt nog tot en met zondag.