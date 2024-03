Video | België nu maar fan van Mathieu van der Poel bij Ronde van Vlaanderen: 'Nog altijd liever Van Aert'

Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor het winnen zondag van de Ronde van Vlaanderen, zeker bij afwezigheid van de Belg Wout van Aert. Sportnieuws.nl vroeg de Vlamingen wie zij vandaag supporteren.

Veel Belgische fans kiezen dan toch maar voor Van der Poel. "Ik hoop dat de sterkste mag winnen. Ik denk dat Van der Poel zich wel gaat bewijzen vandaag dat hij de allersterkste is. Maar ik kies nog altijd liever Wout van Aert", zegt een Vlaamse wielerfan.

Hoe kijken de Belgen naar aartsrivaal Mathieu van der Poel? Zijn de Belgen misschien ook een beetje fan van Mathieu van der Poel? Sportnieuws.nl gaat bij de Ronde van Vlaanderen op onderzoek uit.

"Hij heeft al zoveel bereikt en we weten eigenlijk allemaal wel dat hij de beste is op dit moment", verzucht een andere fan die waarschijnlijk ook liever Van Aert aan de start had gezien.

Andere jonge wielerfans weten precies waarom MvdP zo'n grote coureur is. "Hij is goed in de sprint", zegt een Belgisch jongetje. "Hij is ook goed op de berg", vult zijn vriendje aan. Ook moeder doet nog een duit in het zakje. "Hij is vooral ook een hele slimme coureur."