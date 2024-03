TV-gids: op deze zender kijk je naar de Ronde van Vlaanderen, met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel staat zondag aan de start van de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen. Titelhouder Tadej Pogacar rijdt deze editie niet. Na het wegvallen van Wout van Aert is Van der Poel de grote favoriet voor 'Vlaanderens Mooiste'. Lees hieronder op welke zender je de Ronde van Vlaanderen kan volgen.

Het wegvallen van Wout van Aert is een hard gelach voor de wielerfans. De Belg hield woensdag zware verwondingen over aan zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Toch staan er nog genoeg renners aan de start die Van der Poel van zijn derde overwinning kunnen afhouden. Mads Pedersen, die een ijzersterk seizoen doormaakt, lijkt zonder al te veel kleerscheuren de valpartij zijn doorgekomen. Bovendien dient er rekening te worden gehouden met de winnaar van Dwars door Vlaanderen, Matteo Jorgenson. Hij is de man die de kastanjes uit het vuur moet halen voor Visma | Lease a Bike.

Wout van Aert breekt sleutelbeen én ribben bij vreselijke val in Dwars door Vlaanderen: 'Ongelofelijk triest' Wout van Aert en Mads Pedersen zijn zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. Ongeveer 70 kilometer voor de finish gingen de twee topfavorieten met zeer hoge snelheid onderuit. Van Aert brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben, zo bevestigde Team Visma. Dat betekent dat zijn voorjaar erop zit en hij dus geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race rijdt.

Op welke zender komt de Ronde van Vlaanderen?

De koers voor de mannen gaat rond 10:00 uur van start vanuit Antwerpen. Wil je geen enkele kilometer missen? Schakel dan in bij Eurosport 1. Daar begint de uitzending om 09:45 uur, waardoor je niks van het spektakel hoeft te missen. Kijk je liever met Vlaams commentaar? Dan kan je vanaf 09:15 uur inschakelen bij VRT van onze zuiderburen. Vanaf 13:10 uur start NPO1 met de live-uitzending van de Ronde.

De finish van het 270 kilometer lange parcours wordt verwacht rond 16:45 uur. Onderweg komen de renners een aantal legendarische kasseienheuvels tegen, zoals de Oude Kwaremont en de Paterberg. De winnaar komt over de streep in Oudenaarde. De vrouwen starten om 13:25 uur en finishen naar verwachting rond 18:00 uur na 163 kilometer. Tekst loopt door.

Van der Poel de favoriet

Vorig jaar won Tadej Pogacar solo door een magistrale versnelling op de Oude Kwaremont waar niemand zijn tempo kon volgen. Dit jaar heeft de Sloveen andere plannen en start hij niet in Antwerpen. Op voorhand werd er reikhalzend uitgekeken naar de strijd tussen Van der Poel en Van Aert, maar na de valpartij van de Belg moet daar helaas een streep doorheen.

Mads Pedersen lijkt goed weggekomen om zondag voldoende hersteld te zijn om MvdP uit te kunnen dagen. Het team van de Deen rijdt ijzersterk, al kunnen ze niet rekenen op de steun van Jasper Stuyven. De Belg kwam ook hard ten val en zag zijn voorjaar in rook opgaan. Tot slot is de Amerikaan Matteo Jorgenson de man voor Visma | Lease a Bike die in staat wordt verwacht om het de concurrentie lastig te maken.

Nederlanders

Naam Ploeg Rugnummer Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck 1 Mike Teunissen Intermarché - Wanty 16 Dylan van Baarle Visma | Lease a Bike 37 Cees Bol Astana Qazaqstan Team 51 Danny van Poppel Bora - Hansgrohe 77 Marijn van den Bergh EF Education - Easy Post 104 Nils Eekhof Team DSM-Firmenich PostNL 155 Elmar Reinders Team Jayco AlUla 166 Pascal Eenkhoorn Lotto Dstny 195 Rick Pluimers Tudor Pro Cycling Team 247

Vrouwen

Bij de vrouwen, die 173 kilometer rijde, doen er liefst 32 Nederlandse rensters mee. Zij proberen de opvolger te worden van wereldkampioen Lotte Kopecky, die in 2023 won. De ploeggenoot van Demi Vollering staat zondag aan de start om haar titel te verdedigen.