Prijzengeld Ronde van Vlaanderen | Dit bedrag wint Mathieu van der Poel dankzij zege in wielerklassieker

Na 270 kilometer, met liefst 17 (kasseien)klimmen, won Mathieu van der Poel zondag de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck kwam solo over de streep en liet de concurrentie ver achter zich. Dit is het prijzengeld wat Van der Poel verdient dankzij de zege van de Ronde van Vlaanderen 2024.

De Nederlander verdient als winnaar in ieder geval het dubbele ten opzichte van de nummer twee op de finish in Oudenaerde. Van der Poel was in 'Vlaanderens Mooiste' verreweg de beste Nederlander, want in de rest van de top-20 was geen landgenoot te bekennen. De beste Belg werd Olivier Naesen op plek 7.

Prijzenpot

In totaal bedraagt de prijzenpot van de Ronde van Vlaanderen 50.000 euro. Deze wordt vervolgens verdeeld onder de eerste twintig renners die over de finish komen bij Vlaanderens Mooiste.



Dat zorgt voor deze verdeling:

1e plaats: 20.000 euro ( Mathieu van der Poel )

) 2e plaats: 10.000 euro (Luca Mozzato)

3e plaats: 5.000 euro (Nils Politt)

4e plaats: 2.500 euro (Mikkel Bjerg)

5e plaats: 2.000 euro (Antonio Morgado)

6e en 7e plaats: 1.500 euro (Magnus Sheffield en Olivier Naesen)

8e en 9e plaats: 1.000 euro (Dylan Teuns en Alberto Bettiol)

10e t/m 20e plaats: 500 euro (o.a. Mads Pedersen en Matteo Jorgenson)

Geen Wout van Aert

Op voorhand waren er drie grote kanshebbers aan de start bij de mannen met Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Matteo Jorgenson. Iemand die eigenlijk niet had mogen ontbreken bij de kanshebbers was Wout van Aert. De Belgische kopman kwam woensdag echter hard ten val in Dwars door Vlaanderen, waardoor hij voor langere tijd is uitgeschakeld. Titelverdediger Tadej Pogacar verscheen deze editie niet aan de start in Antwerpen. De Sloveen mikt dit wielerseizoen op andere doelen.

Vrouwen

Flanders Classics, de organisator van de koers, stelt sinds 2023 bij alle voorjaarskoersen voor vrouwen dezelfde prijzenpot beschikbaar als bij de mannen. De organisatie hoopt zo het goede voorbeeld te geven. De vrouwenkoersen trekken tenslotte steeds meer toeschouwers onder de nieuwe generatie wielerliefhebbers. Met het geld moeten er betere omstandigheden gecreëerd worden zodat de vrouwen zich volledig kunnen richten op het fietsen.

Trofee

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen krijgt sinds 1995 een trofee, een bronzen beeld van vier kilo, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Fernand Vanderplancke. Sinds 2019 ontvangen de vrouwen op verzoek van de kunstenaar hetzelfde beeld als de mannen.