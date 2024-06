Visma schept iets meer duidelijkheid over Tourdeelname Jonas Vingegaard

Team Visma | Lease a Bike heeft een positieve update gedeeld over Jonas Vingegaard. De Tourwinnaar van 2022 en 2023 is bezig aan een race tegen de klok om de Ronde van Frankrijk te halen. Dat ziet er steeds rooskleuriger uit.

Volgens aftredend sportief directeur Merijn Zeeman kan Vingegaard deelnemen als hij 'competitief' is. Dat vertelde Zeeman n het Cycloo Wielercafé. "Jonas is nu aan het trainen", vervolgde Zeeman. "En hij kan gewoon trainen natuurlijk, maar vandaag (maandag, red.) hebben we weer overleg met zijn directe begeleiding over waar hij nu eigenlijk staat. Want trainen is één, maar of je competitief kunt zijn in de Tour, dat is wel wat anders."

Visma | Lease a Bike ontvangt eindelijk positief nieuws over Wout van Aert en Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike heeft dit seizoen al veel tegenslagen moeten verwerken. Met name de valpartijen van kopmannen Wout van Aert en Jonas Vingegaard hadden grote gevolgen. Het team heeft aangegeven pas vlak voor de Tour te beslissen of beide kopmannen aan de start verschijnen. Toch lijken de geluiden steeds positiever te worden voor de Belg en de Deense titelverdediger.

'Uitspraak nuanceren'

In eerdere updates gaf Visma telkens aan alleen met Vingegaard naar de Tour de France te gaan als hij kans maakte op de eindzege. Zeeman: "Het zou kunnen dat we die uitspraak misschien nog gaan nuanceren."

Twijfelgevallen

De Tourploeg van Team Visma | Lease a Bike is nog altijd niet definitief. Dat heeft te maken met alle valpartijen van het team de afgelopen maanden. De Deense Vingegaard viel in april hard in de Ronde van het Baskenland. Hij brak daarbij een sleutelbeen, enkele ribben en liep ook een longkneuzing op.

Visma verwerkt zoveelste dreun: zo verloopt race tegen de (Tour)klok voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike is het ongelukkigste wielerteam van 2024. Een jaar geleden wonnen ze alle grote rondes, dit jaar liggen hun renners vooral op het asfalt. In Critérium du Dauphiné vielen Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle en daardoor kunnen zij niet naar de Tour de France. Voor regerend winnaar Jonas Vingegaard en alleskunner Wout van Aert wordt het een race tegen de klok.

Naast Vingegaard staat ook achter de naam van onder anderen Wout van Aert een vraagteken. De Belg is iets verder in zijn herstel dan de Deen en maakte een maand geleden zijn comeback in de Ronde van Noorwegen, nadat hij na een crash in Dwars door Vlaanderen acht weken had moeten missen. Hij brak in België zijn sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben en zette daardoor noodgedwongen een streep door zijn voorjaarsklassiekers en de Giro d'Italia.

Afwezigen

Wie er sowieso niet bij zijn, zijn Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle. Dat duo viel onlangs tijdens het Critérium du Dauphiné. Kruijswijk liep een breukje in zijn heup op, terwijl Van Baarle een gebroken sleutelbeen had.

De Tour de France begint op zaterdag 29 juni in het Italiaanse Florence en eindigt vanwege de Olympische Spelen in Parijs op zondag 21 juli in Nice.