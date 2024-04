Wielerfan richt zich tot vriendin Mathieu van der Poel: 'Roxanne Bertels, het spijt me'

Een wielerfan heeft zondag een wel heel mooi souvenir overgehouden aan de Ronde van Vlaanderen. De supporter kreeg de bos bloemen die Mathieu van der Poel kreeg bij de winst te pakken.

Op een video van HLN is de supporter te zien met de bos bloemen die hij heeft weten te bemachtigen. "Roxanne Bertels, het spijt mij. Dit zijn de bloemen van Van der Poel. Je ziet zelf waarom ik die heb gekregen meneer, zie die uitstraling. Vijf uur lang in de regen voor Mathieu van der Poel. We hebben ze nu eindelijk, let's go!" Van der Poel was gisteren de overtuigende winnaar van Vlaanderens Mooiste.

Roxanne Bertels

Die vrouw naar wie de wielerfan refereert is de vriendin van Van der Poel: Roxanne Bertels. De twee leerden elkaar in 2018 kennen door een gezamenlijke liefde voor auto's. Van der Poel mocht in Finland in een Porsche over het ijs rijden, terwijl Bertels nog marketeer was voor het bekende automerk. Zo leerden de twee elkaar kennen, waardoor ze inmiddels zes jaar bij elkaar zijn. Meer weten over de vriendin van Van der Poel? Check dan het profiel hieronder.

Roxanne Bertels: vriendin van Mathieu van der Poel die nacht op het politiebureau doorbracht Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na iedere race?

Machtsvertoon

Van der Poel pakte gisteren in een ware masterclass de zege in de Ronde van Vlaanderen. Het is de derde keer in zijn carrière dat hij de rit wist te winnen. In 2020 en 2022 was Van der Poel ook al de snelste in de Belgische voorjaarsklassieker. Dit keer plaatste de Nederlander zijn aanval op zo'n 55 kilometer van de finish. Daarna soleerde hij naar de overwinning in de ronde die hij zo graag weer wilde winnen.

Biergooiers

De zege van Van der Poel werd lichtelijk overschaduwd door een aantal vervelende incidenten rond de race. De Nederlander werd een aantal keer bekogeld met glazen bier. Van der Poel zelf gaf aan hier weinig last van te hebben, maar op beeld was het wel degelijk te zien. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen maakte na de race bekend dat ze de biergooiers op gaan opsporen en een schadevergoeding willen laten betalen.