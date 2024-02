Nederlandse estafettezwemmers pakken primeur met WK-zilver op 4x100 meter wisselslag

De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de WK zwemmen in Doha knap zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Het gouden team van de Verenigde Staten bleef buiten bereik, maar de overige concurrenten werden op afstand gehouden.

Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Arno Kamminga en Kai van Westering zwommen naar een tijd van 3.31,23. Net voor de Italianen (3.31,59) die het brons pakten. Het Nederlandse kwartet verbeterde zo hun eerder al verscherpte Nederlands record.

Het Nederlandse estafetteteam eindigde voor het eerst op het WK-podium van de 4x100 meter wisselslag. Dat podium was in het begin nog ver buiten bereik.

Kai van Westering ging in baan vijf van start, waarna Arno Kamminga het van hem overnam. Op dat moment stond Nederland net als het baannummer ook vijfde. Kamminga zwom zo snel dat uiteindelijk de Nederlandse zwemmers als enige soort van concurrenten van de Amerikanen overbleven.

Met daarna Nyls Korstanje en slotzwemmer Stan Pijnenburg had de VS niets meer te duchten van Nederland. De Amerikanen, die ook bij de twee eerdere WK's dit onderdeel wonnen, gingen onbedreigd op goud af. Oranje moest zich nog wel even schrap zetten. Pijnenburg slaagde er op het nippertje in om het zilver te behouden.