Atletes moeten voortaan testen om geslacht te bewijzen: 'We moeten de vrouwelijke categorie beschermen'

De mondiale atletiekbond voert een wangslijmtest in om te bepalen of een atleet biologisch gezien een vrouw is. Dat maakt voorzitter Sebastian Coe van World Athletics bekend na de WK indoor in Nanjing. Hij wil de vrouwelijke categorie beschermen.

"We moeten niet alleen praten over de integriteit van de vrouwensport, maar deze ook garanderen", aldus Coe over het belsuit. "Deze test is niet al te ingrijpend, maar wel de juiste."

Regels aangescherpt

"We zullen de vrouwelijke categorie met onverminderde inzet beschermen." De mondiale atletiekbond scherpte eerder de regels aan voor transgenders. Zij mogen niet deelnemen aan vrouwenwedstrijden als zij de puberteit als man hebben doorgemaakt.

Ook gelden er regels voor intersekse atleten met een van nature hoog testosterongehalte. Zij moeten twee jaar voldoen aan een lagere waarde om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. Dit kan door het slikken van medicatie.

Ophef

Afgelopen jaar was er veel ophef rond de deelname van vrouwen met een hoger testosterongehalte in de vrouwencategorie, met name rond de Olympische Spelen. Zo deed de boksster Imane Khelif veel stof opwaaien.

De Algerijnse had een te hoog testosterongehalte, en was daardoor eerder uitgesloten van deelname aan het WK in 2023. Ze won het olympisch goud afgelopen zomer in Parijs. Er is inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen het IOC vanwege de deelname vaan Khelif.

Amerikaanse president Donald Trump voerde recent een wet in die transgendervrouwen uitsluit van deelname aan vrouwensport. Dat rechtvaardigd de zaak tegen het IOC.

In Parijs nam ook een transgender atleet deel aan de Spelen. Nikki Hiltz identificeert zichzelf openlijk als transgender en kwam in actie op de 1500 meter. Hen is trots op diens topsportprestaties en rol in de queer-community.

Hiltz werd geboren als vrouw en identificeert zich nu als non-binair. In 2021 kwam hen daar openlijk voor uit. "Ik ben Nikki en ik ben transgender", aldus de atleet op Instagram.