Boston Celtics wint dankzij Jayson Tatum ook zevende wedstrijd op rij

Boston Celtics heeft in de NBA voor de zevende achtereenvolgende keer gewonnen. De ontmoeting met Milwaukee Bucks eindigde in 122-119.

Jayson Tatum blonk met 31 punten uit bij de Celtics. Milwaukee Bucks kon niet beschikken over de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo,

"Het was geen fraaie overwinning", zei Tatum. "We speelden niet zoals we wilden in het vierde kwart en daarin kregen we het moeilijk. Geen enkele voorsprong is veilig in de NBA, maar een overwinning is een overwinning en ook deze wedstrijd pakken we."

De Celtics hebben nu nog maar drie overwinningen nodig om verzekerd te zijn van een de bovenste plekken in de Eastern Conference en daarmee het thuisvoordeel tijdens de play-offs.