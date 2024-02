Dreamteam 2.0 krijgt steeds meer vorm: deze NBA-sterren gaan naar Olympische Spelen 2024

Het geraamte van het dreamteam 2.0 van de Verenigde Staten voor de Olympische Spelen in Parijs staat. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid en Jayson Tatum zijn volgens The Athletic zeker van de partij. Dan lijkt een vijfde gouden medaille op rij voor de VS al een uitgemaakte zaak.

James, Durant, Curry en Embiid zijn allemaal al eens MVP geworden in de NBA, Tatum wint die prijs ook vast nog wel eens in de nabije toekomst. James won twee gouden medailles met de VS op de Zomerspelen, bij Durant staat de teller al op vier. Curry debuteert op de Olympische Spelen, evenals Embiid en Tatum.

Ook Jrue Holiday zal er naar alle waarschijnlijkheid bijzijn in Parijs. De ijzersterke verdediger van Boston Celtics veroverde op de Spelen van 2020 al een gouden plak. Andere namen die worden genoemd in het twaalfkoppige team zijn Devin Booker, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Anthony Davis en Bam Adebayo.

Dreamteam

Het is niet de 1e keer dat Amerika met de toppers van de NBA naar de Spelen afreist. De term dreamteam is voor het eerst ontstaan bij de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, toen de VS ook de NBA belde voor al haar beste spelers. Het team, dat onder anderen bestond uit Michael Jordan, Larry Bird en Magic Johnson, wordt nog vaak genoemd als het beste sportteam aller tijden.