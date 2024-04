Droom LeBron James kan uitkomen: zoon Bronny James schrijft zich in voor NBA Draft

LeBron James heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit graag samen te willen spelen met zijn zoons in de NBA. Volgend jaar dient die kans zich misschien aan, al is het nog geen abc'tje dat LeBron met zoon Bronny (19) samen komt te spelen. Het belangrijkste is in ieder geval gedaan; de oudste zoon van James heeft zich aangemeld voor de NBA Draft, waar clubs talenten van universiteiten kunnen strikken.

De grote vraag is of Bronny er wel klaar voor is. Momenteel speelt hij voor de University of Southern California bij de Trojans. In het begin was de guard nog wisselspeler, maar de laatste tijd startte hij wat vaker. Hij kwam in 25 wedstrijden gemiddeld tot 4,8 punten, 2,8 rebounds en 2,1 assists.

Bronny heeft een bewogen seizoen achter de rug. In de voorbereiding van zijn eerste college seizoen (eind juli) zakte hij in elkaar tijdens een training vanwege een aangeboren hartafwijking. Hij maakte in december, een maand nadat het seizoen was begonnen, pas zijn rentree.

NBA of ander team

James heeft zijn laatste wedstrijd voor de Trojans gespeeld. De 19-jarige heeft zich niet alleen aangemeld voor de Draft, maar ook voor de zogenoemde transferportal. Hiermee kan hij benaderd worden door andere universiteiten, mocht geen enkele NBA-ploeg hem nemen.

Volgens insiders is de zoon van (nog) niet goed genoeg voor de NBA. Op lijstjes zakte hij dan ook flink, tot ongenoegen van James senior. "Kunnen jullie de jongen gewoon laten genieten van college basketball?", foeterde hij in een post op X, die inmiddels is verwijderd. "De werklust gaat uiteindelijk boekdelen spreken. En dat jullie het weten: het boeit hem niet wat jullie lijstjes zeggen. Hij traint keihard. Zijn succes is verdiend en niet verkregen!"

Veel NBA-teams zullen met veel interesse deze Draft ingaan, ook omdat ze weten dat ze LeBron erbij krijgen als ze Bronny kiezen. In 2024-25 heeft LeBron James de kans om zijn huidige club LA Lakers te verlaten, maar dan moet er wel een ploeg zijn die een salaris van 47,6 miljoen dollar kan ophoesten.

De Draft van de NBA is op 27 en 28 juni (Nederlandse tijd).