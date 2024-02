150 miljoen euro aan tekengeld: wat kan Kylian Mbappé allemaal kopen van dit bedrag?

Quincy Promes krijgt een eigen serie. Althans, er wordt een serie gemaakt over het leven van de voetballer. De miniserie gaat over het dubbelleven van Promes, die tijdens zijn actieve carrière betrokken raakte in het criminele circuit. De serie 'Quincy: Leven als een baller' wordt in 2025 uitgezonden, maar op welke streamingsplatform is nog niet bekend.