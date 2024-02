'Analist' Michiel Kramer kijkt met jaloezie naar Engeland: 'Dat mis ik in Nederland soms wel'

Michiel Kramer is niet bang om zijn mening onder stoelen of banken te steken. Dat maakt de 35-jarige spits van RKC Waalwijk een geschikte analist. Steeds vaker is Kramer ook te vinden bij programma's als Studio Voetbal, FC Rijnmond en Veronica Offside.

Toch ligt de focus van Kramer nog wel altijd op het voetballen zelf. "Voetbal blijft wel het allerleukste wat er is. Anders was ik er allang mee gestopt", zegt hij in een interview met Voetbal International. "Als mijn lichaam het toelaat, sta ik er op mijn veertigste nog."

Kramer rolde in de analistenwereld toen hij werd uitgenodigd door FC Rijnmond, een programma over de voetbalclubs uit Rotterdam. De spits neemt zijn taak uiterst serieus. " Als je ergens aanschuift moet je de ploegen natuurlijk goed volgen. Dat doe ik ook. En je probeert gewoon alles op tafel te gooien wat je opvalt. Ik vind het interessant om te benoemen hoe een ploeg speelt, hoe het team druk zet, waar de ruimtes liggen", vertelt Kramer.

Michiel Kramer is een goeie tv analist #studiovoetbal — Alfred040 (@Alfred0404) January 28, 2024

Engels voetbal

Kramer kijkt dan ook met enige regelmaat naar voetbalprogramma's aan de andere kant van het Kanaal. "Ik hou van voetbalinhoudelijke programma’s. Bij ESPN kom je dan deels wel aan je trekken. Maar ik kijk het liefst naar die Engelse programma’s met Gary Neville, Jamie Carragher, Thierry Henry, Micah Richards, et cetera. Die laten momenten uit wedstrijden zien, leggen de beelden even stil, vergroten situaties. Dan wordt het heel inzichtelijk. Dat mis ik in Nederland soms wel."

Kramer hoopt dat ze in Nederland ook zoiets gaan doen. "Een Nederlands analyseprogramma met wedstrijdbeelden, waar ze nog wat dieper ingaan op de materie, zou ik toejuichen. Ik zie Kees Kwakman bij ESPN bijvoorbeeld soms echt wel beelden erbij pakken, dat kan wat mij betreft wel wat vaker."