David Beckham deelt beelden van Spice Girls-reünie: Geri Horner en co doen oude choreografie

David Beckham is de content manager die we allemaal nodig hebben. De oud-topvoetballer deelde beelden van een Spice Girls-reünie, waarin de vijf vrouwen een oude choreografie deden.

Beckham filmde ook zichzelf en leek als een kind zo blij dat de vrouwen weer samen waren én ook meteen hun oude danspasjes deden. De oud-voetballer van onder andere Manchester United en Real Madrid gaat met Victoria Beckham, die onderdeel is van de Spice Girls. Hij zette bij het Instagram-bericht de positieve tekst: "Ik bedoel, kom op!"

Ginger Spice Geri Horner

Eén van die Spice Girls kwam de afgelopen tijd veel in het nieuws: Geri Horner, ook wel bekend onder haar eigen naam Geri Calliwell. Zij gaat met Christian Horner, de Formule 1-teambaas van Red Bull Racing. De teambaas van Max Verstappen en Sergio Pérez werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hij ontkende alle beschuldigingen met klem en Geri - vanwege haar rode haar ook wel eens Ginger Spice genoemd - geloofde haar man. Nadat er screenshots uitlekten van de appberichten tussen Horner en de vrouw, leek Ginger Spice er wel even doorheen te zitten. Door de screenshots was er wel enig bewijs dát er wel contact was geweest tussen Horner en de vrouw.

Overigens liet Geri snel weer de steun aan haar man blijken, door op verschillende plekken op te duiken waar de camera's sowieso constant draaien. Bij de eerstvolgende Formule 1-race liepen Geri en haar man hand in hand over de paddock. Horner moest zelf overigens wel even vrezen voor zijn baan, maar lijkt nu stevig op zijn plek te zitten.

Door de goede resultaten van Verstappen - hij won vier van de vijf races dit seizoen - lijkt de rust ook weer een beetje teruggekeerd bij Red Bull. Door alle onrust rondom het team werd ook Verstappen opeens gelinkt aan bijvoorbeeld Mercedes en Aston Martin.