Haalt popster Taylor Swift in nieuw nummer uit naar F1-coureur Fernando Alonso?

Formule 1-fans zijn ervan overtuigd dat Taylor Swift in een nummer op haar nieuwe album uithaalt naar Formule 1-coureur Fernando Alonso. In het nummer heeft ze het namelijk over een Aston Martin die in een greppel belandt.

Het nieuws volgt na geruchten dat de 42-jarige Alonso kort gedatet zou hebben met de immens populaire Amerikaanse popster. De coureur van Aston Martin voedde die geruchten door allerlei geheimzinnige posts op sociale media. Zo knipoogde de 42-jarige Spanjaard naar de camera terwijl Swifts liedje 'Karma' speelde op de achtergrond.

De popster bracht recent een nieuw album uit en in het nummer 'imgonnagetyouback' zingt Swift het volgende:



"Kleine praatjes, grote wandelingen, doe alsof het me niet uitmaakt wat je hebt gedaan

Ik ben een Aston Martin die jij regelrecht de greppel in stuurde

Toen rende en verstopte je je. En ik zal je één ding vertellen, lieverd

(...)

Draai het script om en laat je achter als een dom huisfeestje

Of ik hou gewoon van je tot het einde"

Fans weten het zeker

De fans weten wel waar dit over gaat. "Alonso, wat heb je gedaan?", schrijft er een. Een andere zegt: "Dus ze hebben echt gedatet?" en "Taylonso will never die". Luister hieronder naar het liedje en oordeel zelf. Tekst loopt door.

Swift is ondertussen wel weer bezet. Tegenwoordig gaat ze met NFL-speler Travis Kelce. De twee zijn sinds afgelopen zomer bij elkaar en de popster kwam ook al kijken bij de Super Bowl, waarin haar vriendje meespeelde.

Maar Swift blijkt geen makkelijke. Ze heeft haar nieuwe vlam flink wat regels opgelegd. Zo mag Kelce niet meer naar de stripclub en mag hij ook niet meer op de foto met vrouwelijke fans. Heeft Alonso er goed aan gedaan om de popster links te laten liggen?