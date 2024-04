Jutta Leerdam en Jake Paul kijken gespannen naar bokswedstrijd; broer Logan lijkt veel geld te hebben verloren

Jake Paul en Jutta Leerdam zaten zaterdagavond, samen met wat andere mensen, gespannen te kijken naar de bokswedstrijd tussen Ryan Garcia en Devin Haney. Daarbij werden de nodige beelden gedeeld op Instagram.

Via een account van Paul over wedden op sportwedstrijden deelde hij wat beelden. Hij zat samen met onder andere vriendin Leerdam en zijn broer Logan Paul naar de wedstrijd te kijken. Die leek helemaal niet blij met een knockdown van Garcia. Hij keek erg chagrijnig en in de reacties dachten dan ook veel mensen te zien dat hij op die bokser geld zou hebben ingezet.

Het kwam toch allemaal goed voor Logan, want Garcia won uiteindelijk het gevecht van Haney. De Amerikaan versloeg zijn landgenoot op punten: 112-112, 114-110, 115-109.

Gezinsuitbreiding voor de familie Paul

Logan Paul en zijn vriendin Nina Agdal maakten deze maand bekend een baby te verwachten. Op Instagram reageerde Leerdam erg enthousiast, terwijl haar vriend zichzelf al helemaal inbeeldde als 'Uncle Jakey'.

Later spraken de gebroeders Paul in een podcast over het onderwerp en wie dan de peetoom zou moeten worden. Zijn broer Jake lijkt de aangewezen persoon, maar Logan is ook heel goed met YouTuber en bokser KSI. Zij hebben samen het frisdrankmerk Prime. KSI werd dan ook geopperd als peetoom en daar was Leerdam het niet helemaal mee eens.

Op haar aandringen neigde Logan opeens toch meer naar Jake toe, waarna de schaatsster - die overigens nog altijd geen team heeft voor volgend seizoen - ook meteen maar even naar de huwelijksstatus van Logan vroeg. Of Jake wel de getuige wordt op de bruiloft? Logan antwoordde: "Ook Jake, maar ik moet hem natuurlijk nog wel officieel vragen."