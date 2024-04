Rennende Jutta Leerdam overvallen door tropische bui in Puerto Rico, maar dat deert haar niet

Terwijl iedereen zich in Nederland nog altijd drukmaakt om de sportieve toekomst van Jutta Leerdam, zit de schaatsster zelf voorlopig nog niet op hete kolen om haar vakantie af te breken en terug te komen en haar beslissing kenbaar te maken.

Ze is al zo'n beetje sinds haar schaatsseizoen begin maart eindigde, op Puerto Rico. Het tropische eiland is de uitvalsbasis van haar vriend Jake Paul, die daar op z'n Spaans 'goudhaantje' wordt genoemd. Hij traint daar voor zijn aanstaande gevecht met Mike Tyson. Leerdam maakt van haar vrije tijd gebruik om die helemaal te spenderen met haar liefdes.

Komt vrees Jutta Leerdam uit? Mike Tyson waarschuwt Jake Paul met imponerende beelden Waar Mike Tyson eerder nog liet weten 'doodsbang' te zijn voor zijn gevecht met Jake Paul, lijkt hij er nu heel anders in te staan. De 57-jarige bokslegende stuurt een stevige waarschuwing naar zijn twintig jaar jongeren rivaal.

Bijzondere dag

Want niet alleen Jake Paul ziet ze het liefst iedere dag, ook zijn hond Thor is een veelgeziene gast op de Instagram van Leerdam. Ook maandag weer, toen de golden retriever weer lekker kwam chillen met de Nederlandse. Zij is inmiddels ook alweer een jaar in het leven van Paul, want ze vierden laatst een bijzondere dag. Maar met haar sportieve toekomst is ze voorlopig nog niet bezig, zo lijkt het.

Thor, de hond van Jake Paul, chillt graag met Jutta Leerdam, getuige de vele foto's samen. ©Instagram Jutta Leerdam

Jutta Leerdam traint in regen

Waar ze meer mee bezig is, is de tropische regen die valt in Puerto Rico. Tijdens een rondje hardlopen op het eiland werd ze overvallen door een plensbui, gevolgd door meteen een lekker zonnetje.

Leerdam lijkt even vergeten hoe het in Nederland is in april, want ook hier worden we van de ene op de andere dag verrast met zon, hagel, regen en onweersbuien. Maar als we haar moeten geloven, voelt de regen op Puerto Rico 'totaal anders' aan.

Jutta Leerdam rent door de regen op Puerto Rico. Het is net Nederland. ©Instagram Jutta Leerdam

Waar schaatst Leerdam in 2024/2025?

Over waar Leerdam komend jaar schaatst, blijft ze voorlopig onduidelijk. Haar contract liep op 1 april af bij Jumbo-Visma en het is de vraag of ze nog terugkeert bij de geelzwarte brigade. Volgens sportmarketeer Chris Woerts is dat het meest waarschijnlijk, maar wel onder andere afspraken. "Dan moet ze zich wel aanpassen aan de ploegdiscipline en niet aan haar individuele discipline", zei Woerts eerder tegen deze site.

'Ze heeft zich geïsoleerd'

Woerts ziet dat de schaatsster, zesvoudig wereldkampioene, soms meer aan haar imago denkt dan het groepsgevoel. "Leerdam heeft niet de sociale cohesie die je mag verwachten van een ploeggenoot. Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken."