Mooi verhaal: waarom de tweede naam van NOS Sport-verslaggever Jeroen Stekelenburg 'Diederik' is

Jeroen Stekelenburg werkt al jaar en dag bij de NOS als sportverslaggever. Je ziet hem vooral veel rondom wedstrijden van het Nederlands elftal. Hij is een zoon van de legendarische sportverslaggever Jan Stekelenburg, die een half jaar geleden overleed. Bij Humberto vertelde Stekelenburg junior een mooi verhaal over zijn naam.

Jan Stekelenburg heeft drie zoons die allemaal in de sportwereld werken. Maarten Stekelenburg (niet de keeper) is trainer bij de KNVB. Jeroen Stekelenburg is dus sportverslaggever bij de NOS en Milan van Dongen (zoon bij een andere moeder) is verslaggever bij voetbalzender ESPN. Maar wist jij dat de tweede naam van Jeroen Stekelenburg 'Diederik' is? Hij vertelde bij talkshow Humberto op RTL 4 hoe zijn vader aan die naam kwam.

De drie (half)broers gingen in het programma Back Home van Humberto terug naar de woonboot van hun vader. Dat leverde mooie televisie op en na afloop van de reportage zaten Jeroen en Milan nog bij Humberto aan tafel om na te praten. Daar vroeg de presentator naar een bijzonder verhaal dat hij van Jeroen hoorde over vader Jan. "De naam Diederik zit helemaal niet in de familie", begon Jeroen 'Diederik' Stekelenburg.

Weddenschap om een biertje

"Het ging allemaal om een weddenschap om een biertje, in de achtertuin van een goede vriend of collega. Daar was hij even stoom afblazen nadat hij z'n vrouw (mijn moeder) en mij in het ziekenhuis had achtergelaten. Die vriend zei tegen hem: "Jij durft je kind geen Diederik te noemen". "Wedden om een biertje van wel", reageerde mijn vader. En zo kwam ik aan de tweede naam 'Diederik'."