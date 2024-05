Dit is Jip van den Bos: Giro-analist en commentator bij Eurosport, talentvol oud-wielrenster en gestopt na valpartij

Ze was bij veel mensen een volkomen onbekende, maar breekt de laatste dagen als analist tijdens de Giro d'Italia door bij het grote publiek. Jip van den Bos is een van de wielergezichten van Eurosport, maar wat weten we eigenlijk van de 28-jarige oud-wielrenster?

Als tiener viel de Noord-Hollandse al op als een talentvol wielrenster. In 2014 greep ze net naast een medaille op het EK voor junioren, maar de wielerploeg Parkhotel Valkenburg wist genoeg. Van den Bos kreeg een contract en een schitterende wielerloopbaan leek een kwestie van tijd.

Na een periode bij Parkhotel Valkenburg vertrok Van den Bos naar Boels Dolmans, waar ze haar grootste successen vierde. In maart 2019 pakte ze haar eerste en enige overwinning door de wielerkoers Le Samyn op haar naam te schrijven. Een paar dagen daarvoor klopte ze onder meer Annemiek van Vleuten in Omloop het Nieuwsblad, waar ze knap derde werd. Van den Bos was in de vorm van haar leven toen het in de zomer van 2020 mis ging.

Hersenschudding na valpartij

Van den Bos zat in de kopgroep tijdens de GP Plouay met twee andere rensters, toen ze in de slotfase van de wedstrijd onderuit gleed. Hoewel ze de rit uitreed en een paar dagen later zelfs meedeed aan La Course (de vrouwelijke versie van de Tour de France), ging het de maanden daarna steeds slechter met haar.

Ze bleek te kampen met een hersenschudding en bleef daar maar last van houden. Hoewel ze in 2021 en 2022 namens Jumbo-Visma de nodige koersen reed, stopte de Nederlandse aan het eind van dat jaar met wielrennen.

Andere passie

Hoewel Van den Bos sprak van een sabbatical, heeft ze al bijna twee jaar geen wedstrijd meer gereden. Toch is ze veel rondom het wielerpeloton te vinden, want de blondine ontwikkelde een andere passie: commentaar geven. In 2022 debuteert ze als co-commentator bij Eurosport tijdens de Tour de France Femmes en sindsdien maakt ze grote stappen.

In 2023 is ze als analist wekenlang te zien tijdens de Giro d'Italia en dat jaar verschijnt ze onder meer in De Oranjezomer om de Tour de France te duiden. Dat doet ze naar behoren, al kan ze er dankzij een post op haar Instagramkanaal zelf ook om lachen als ze tijdens een analyse wel héél vaak haar rechterhand gebruikt als ze aan het woord is.

Ook dit jaar zorgt ze voor en na de etappes voor de nodige duiding. Overigens fietst Van den Bos nog geregeld, zo blijkt uit haar posts op Instagram, Maar aangezien er in haar bio 'used to be a pro cyclist' staat, lijkt ze ook in de toekomst niet meer als profwielrenster te bewonderen. Gelukkig zit ze in een TV-studio of commentatorenhokje ook op haar plek.

