Neymar geniet in Miami: pitchen in de MLB en feest van Braziliaanse zangeres

Neymar is momenteel hard bezig met het revalideren van zijn blessure. Althans, daar mag je van uit gaan. Toch zijn er op zijn sociale media de laatste dagen vooral kiekjes van zijn tijd in Miami te zien en daar lijkt de Braziliaanse voetballer wel te genieten.

Donderdagavond was Neymar te gast bij de Miami Pirates. Om het Major League Baseball-seizoen voor de honkbalclub uit Miami te openen mocht hij de eerste pitch doen. Deze wordt traditiegetrouw gedaan door bekendheden uit alle hoeken ter wereld.

Global soccer superstar Neymar throws out the first pitch at the Pirates-Marlins game for #OpeningDay ⚽️ pic.twitter.com/iSetgy5gci — MLB (@MLB) March 28, 2024

Miami open

Neymar deed niet alleen het honkbal aan tijdens zijn tijd in Miami. Zo was hij ook aandachtig toeschouwer tijdens de Miami Open in het tennis, waarna hij ook nog even op de foto ging met Spaanse tenisser Carlos Alcaraz. Verder bracht hij ook een bezoekje aan het basketbal in de stad in Florida.

Braziliaanse zangeres

Alsof dat alles nog niet genoeg was, was Neymar ook nog eens te gast bij het verjaardagsfeestje van de Braziliaanse zangeres Anitta. Of nou ja feestje, maar daar maar gerust feest van. Ook andere supersterren zoals zangeres Camilla Cabello en rapper Machine Gun Kelly waren daarbij aanwezig.

Gescheurde kruisband

Neymar vertrok afgelopen zomer bij Paris Saint-Germain en vertrok naar Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Hij speelde tot nu toe pas drie duels voor zijn nieuwe club. Tijdens een WK-kwalificatieduel met Brazilië tegen Uruguay scheurde de aanvaller zijn kruisband af waardoor hij de rest van het seizoen vanaf de kant moet toekijken.