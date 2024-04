Rico Verhoeven verrast vriendin in Dubai: 'Wat schattig, wat een lieve surprise!'

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zich de afgelopen maanden weer bewezen. In november 2023 versloeg hij Tariq Osaro in Arnhem, zodat hij wereldkampioen bij het zwaargewicht bleef bij de bond Glory, en in maart 2024 was hij de beste op het achtmanstoernooi Glory Grand Prix. Nu is het tijd voor trainen en ontspannen.

In april brachten Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem een tijdje door in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. De kickbokser liet zelf al via social media weten wat hij zoal beleefde in het golfstaatje, bijvoorbeeld met een post over een auto die vastliep in het mulle strandzand. Verhoeven bood daarna aan om de auto te duwen. Ook had hij een post waarin hij diverse momenten op elkaar stapelde, als een soort samenvatting.

Wat lief

Ook zijn partner Naomy deelt enkele herinneringen aan de geslaagde trip naar het Midden-Oosten. Op TikTok heeft ze een korte video geplaatst, waarin een bijzonder staaltje latte art is te zien. Bij latte art wordt met opgeschuimde melk een patroon aangebracht op het oppervlak van een kopje koffie. Vaak is het een blaadje of hartje, maar in Dubai lag het ambitieniveau stukken hoger. De barista daar opereert ook in de categorie zwaargewicht: de twee kopjes vertoonden op de toplag fraaie portretjes van Rico en Naomy.

Naomy van Beem

Van Beem was schijnbaar getroffen door de vloeibare kunst. "How cute is this", schrijf ze erbij, oftewel: "Wat schattig!" En daaronder: "Proost, wat een lieve verrassing."

Rico Verhoeven en Naomy van Beem vormen sinds ergens in 2021 een koppel. In februari 2022 maakte Verhoeven de relatie openbaar. Dat ging zoals sterren dat tegenwoordig doen: met een post op Instagram. Daar koos hij een geschikte dag voor: Valentijnsdag. Verhoeven is dus niet alleen een fighter, maar zeker ook een lover.

De in 1990 geboren Naomy van Beem is een personal trainer en ondernemer. Haar bedrijf heet Hustle Hard - iets wat je wel aan Verhoeven over kan laten. Ze gaf training aan onder meer Kim Feenstra, Boef en Rico Verhoeven himself.

Wanneer vecht Rico Verhoeven weer?

Voorlopig heeft Verhoeven geen gevecht in zijn agenda staan. Wel zal hij vermoedelijk later dit jaar zijn zwaargewichttitel bij Glory moeten verdedigen.

Tegenover Sportnieuws.nl vertelde hij dat hij nog lang niet klaar is met kickboksen. "Ik heb natuurlijk eind vorig jaar mijn contract laten verlengen, dus er zit nog zeker 2,5 jaar in", was hij duidelijk. "Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden. Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door."