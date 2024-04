Rico Verhoeven helpt op strand vastgelopen auto een handje: 'Wat zijn we op vakantie, hè?'

Rico Verhoeven heeft ergens aan een kustlijn een gestrande chauffeur uit de brand en uit het zand geholpen. De kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory gaf de pechvogel de helpende, zeer gespierde hand.

Verhoeven zag dat iemand achter een auto had plaatsgenomen, in een poging het vehikel vooruit te duwen. Kennelijk was de wagen vastgelopen. "Kom op, kom op, je kan het", zo moedigde Verhoeven de man aan. Maar die kwam amper een meter vooruit. Daarna bood hij aan te helpen: "Ik ga rijden, dan ga jij duwen!", zo lachte hij.

Vakantie

Daarna besloten de vechter en zijn maatje Joseph Klibansky, die ook aanwezig was, om toch zelf te gaan duwen. "Let's gooo", brulde de kampioen, terwijl beeldend kunstenaar Klibansky zei: "Oh, wat zijn we op vakantie, hè?" Uitendelijk wisten ze de auto uit de zandmassa te krijgen. Helden!

Joseph Klibansky

Verhoeven is al een tijdje bevriend met Joseph Klibansky. Zo liet hij in 2023 in zijn tuin een opvallend beeld plaatsen van een beer met een kleine plasser.

Verhoeven postte eerder in april een schattige video waarin hij met zijn dochter pret heeft op de kermis, in de schiettent.