Rico Verhoeven: een leven in de schijnwerpers en een alleenheerser in de kickboksring

Rico Verhoeven is nog altijd één van de meest succesvolle en gevaarlijkste mannen ooit in de kickbokswereld. Het zwaargewicht zet stabiele prestaties tegenover een soms turbulent privéleven, maar tijdens de Grand Prix wil hij weer laten zien dat hij naast TV-persoonlijkheid ook vechter is. Dit is Rico Verhoeven, de 34-jarige kickboksmachine uit Halsteren.

Verhoeven is dus in Nederland vooral bekend vanwege zijn suprematie in de zwaargewichtdivisie van kickboks-organisatie Glory. In 2014 pakte hij de titel en in de tien jaar daarna verdedigde hij hem maar liefst elf keer. Topvechters als Anderson Silva, Benjamin Adegbuyi, Jamal Ben Saddik en Badr Hari werden allemaal aan de zegekar gebonden. Verhoeven is 1.96 meter lang en weegt gemiddeld 122 kilo.

Gezinssituatie

Verhoeven begon aan zijn zegereeks begon met alleen zichzelf en zijn ex-vriendin om mee te dealen. Inmiddels is The King of Kickboxing trotse vader van een zoon en twee dochters en heeft hij een nieuwe liefde gevonden in Naomy van Beem. Verhoeven werd dus geboren in Bergen op Zoom, maar was langere tijd woonachtig in Halsteren. Inmiddels heeft hij een huis gekocht in Amsterdam.

Verhoeven traint ook al sinds zijn beginjaren met hetzelfde team. Dennis Krauweel is al jarenlang de vaste trainer van het zwaargewicht bij de SuperPro sportschool in Zevenbergen. John van Dijk (krachtcoach), Remi Sulkers (lenigheidstrainer) en Peter Fury (boxingtrainer) zijn ook al jarenlang onderdeel van het team van Verhoeven.

Ook zijn auto's voor Verhoeven een belangrijk onderdeel van zijn leven. De kickbokser heeft al in veel sportauto's gereden en ook een aantal in zijn bezit gehad. In de video hieronder toont de kickbokser wat uit zijn collectie.

Weg naar de titel

Verhoeven werd rond 2004 een bekende naam in de vechtsportwereld. De Nederlander kwam in actie voor verschillende organisaties zoals K-1 , It's Showtime, Superkombat en tot slot het bekende Glory. Verhoeven werd bij alle vechtsportfans bekend door zijn gevechten met iconen uit de sportwereld. Voordat de Brabander voor zijn titel mocht strijden, nam hij het twee keer op tegen Sem Schilt en één keer tegen Peter Aerts. Schilt was uiteindelijk één van de weinige vechters die van Verhoeven wist te winnen.

Sem Schilt, de moeilijkste tegenstander die Rico Verhoeven kreeg © ANP

Na het verlies tegen Schilt reeg hij de zeges wel weer aan elkaar, waardoor hij een kans kreeg om voor de titel te vechten. Op 21 juni 2014 was het zo ver en mocht hij het opnemen tegen Daniel Ghita. Op die dag begon de heerschappij van Verhoeven, want via een unanieme jurybeslissing werd The King of Kickboxing de nieuwe wereldkampioen. In Los Angeles mocht de Nederlander voor het eerst in zijn leven de kampioensriem omhoog houden.

Alleenheerschappij

Verhoeven in tien jaar tegen een enorme vracht aan uitdagers, maar verliezen deed de Nederlander niet. Erol Zimmerman was de eerste die eraan ging en daarna moest zijn huidige trainingspartner Adegbuyi er twee keer aan geloven. Ook voormalig UFC-kampioen Anderson Silva lukte het niet om van Verhoeven te winnen. Daarna won hij ook van Mladen Brestovac (twee keer), Jamal Ben Saddik (twee keer), Guto Innocente, Badr Hari en tot slot Tariq Osaro.

Rico Verhoeven verslaat Jamal Ben Saddik in de Gelredome © ANP

Verhoeven gaf wel in verschillende interviews aan, dat hij weinig tegenstand voelde in zijn titelgevechten. Zijn moeilijkste tegenstander vond de Brabander Sem Schilt. Uiteindelijk is het zijn vechtstijl die hem op de been houdt, vertelt Verhoeven tegen Sportnieuws.nl. " Elke klap tegen je kop is er één te veel, daarom heb ik een vechtstijl waarin ik probeer zoveel mogelijk te raken en zo min mogelijk geraakt te worden. Ik denk dat ik dat in mijn laatste wedstrijd ook wel weer bewezen heb, dat mij dat aardig goed af gaat. "

Als je kijkt naar de tegenstanders waar Verhoeven het meeste bonje mee had, dan kom je snel uit bij Ben Saddik. De Belg en de Nederlander hadden het onlangs weer met elkaar aan de stok via Instagram. Ben Saddik doet niet mee aan de Glory Heavyweight Grand Prix en dat vindt Rico maar apart. " Voordat iedereen weer begint te janken. Glory heeft JBS benaderd, maar hij heeft geweigerd. Als je zo veel praatjes hebt, plaats je geld waar je mond zit of hou verdomme je bek. "

Rico Verhoeven reageert op Ben Saddik in bericht van Glory © Instagram Glory

Acteercarrière

Naast het kickboksen ontwikkelde Verhoeven in zijn loopbaan nog een andere passie: het acteren. Na zijn titelgevecht in 2021 tegen Jamal Ben Saddik, nam de Nederlander twee jaar vrijaf om zich meer op zijn acteerloopbaan te gaan focussen. Verhoeven deed eerder al mee met programma's als Jachtseizoen van StukTV en het tv-programma Mindf*ck. In 2017 verscheen ook zijn biografie 'Rico' geschreven door Leon Verdonschot.

Na 2020 zat de acteercarrière van Verhoeven pas echt in de lift. In de film Black Lotus kreeg het zwaargewicht de onbetwiste hoofdrol. Hij speelde in die film voormalig Special Forces-operator Matteo Donner. Ook sprak hij in verschillende films de Nederlandse nasynchronisatiestem in.

Verhoeven zet zich daarnaast ook al jaren in voor een schone sport, waarin talent zich kan ontwikkelen. Zo bleef het zwaargewicht altijd schoon, terwijl sommige concurrenten wel gepakt werden op doping. Ook deed hij samen met Hari mee aan het programma House of Glory. Daar werden de twee trainer van een groep talentvolle kickboksers die de weltergewichtdivisie wilden bestormen.

Glory Heavyweight Grand Prix

Op zaterdag 9 maart wacht Rico zijn volgende uitdaging in het kickboksen: de Glory Heavyweight Grand Prix. Als kampioen mocht hij zelf zijn eerste tegenstander kiezen en Verhoeven koos daarbij voor Sofian Laïdouni, de hoogst geklasseerde vechter van alle deelnemers. " Ik heb geen tijd en ruimte voor kritiek van mensen die willen vinden dat ik de makkelijke route neem. Die discussie is nu weg. "

Voor Verhoeven ziet in de Glory Heavyweight Grand Prix weer een echte uitdaging, zoals hij lang gemist heeft in zijn titelgevechten. " Ik hou ervan om mezelf onder druk te zetten en mezelf te blijven testen. Ik ben al tien jaar kampioen en ik geniet er nog steeds zo van. Toernooiwinst voelt voor mij als de kers op de taart. Als ik ook dit gedaan heb, kan ik zeggen dat ik het écht allemaal gedaan heb. "

Bij veel fans reist nu de vraag: wat gaat Verhoeven doen na de Glory Heavyweight Grand Prix? De Nederlander heeft zijn titel al zo vaak kunnen verdedigen en de toernooiwinst op de Grand Prix zou voor hem een kers op de taart zijn. Verhoeven wilde zelf nog niets kwijt over zijn toekomst na de World Grand Prix, maar veel mensen vragen zich af of hij dan nog doorgaat.