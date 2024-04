'Een trip voor in de boeken': Rico Verhoeven blikt terug op vakantie in Dubai met vriendin

Rico Verhoeven won begin maart de Grand Prix bij Glory en sindsdien geniet de kickbokser van het leven. Zo vloog de 35-jarige Brabander van hot naar her. Het laatste tripje dat op de planning stond, was in Dubai. Op Instagram plaatste Verhoeven een video van de ontspannen tour naar de Verenigde Arabische Emiraten.

'Deze trip in Dubai was er een voor in de boeken', schreef Verhoeven bij de reel die hij donderdag plaatste. Op de video is te zien hoe Verhoeven en zijn vriend en kunstenaar Joseph Klibansky van een jacht af springen. Ook geniet de kickbokser met zijn vriendin Naomy van Beem van heerlijk eten op de boot. 'Heerlijke afsluiting van ons tripje met heerlijk eten, loved it', reageerde zijn vriendin.

De beelden werden eerder deze maand gemaakt, toen Verhoeven in Dubai vertoefde. Overigens was het toen niet alleen maar relaxen. De kickbokser hielp een karretje uit het zand, dat was vast komen te zitten.

Rico Verhoeven helpt op strand vastgelopen auto een handje: 'Wat zijn we op vakantie, hè?' Rico Verhoeven heeft ergens aan een kustlijn een gestrande chauffeur uit de brand en uit het zand geholpen. De kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory gaf de pechvogel de helpende, zeer gespierde hand.

Tekst gaat door onder de video.

Drukke agenda

Bij terugkomst in Nederland vierde Verhoeven zijn 35e verjaardag. Voor die gelegenheid kreeg hij een Land Rover Defender van het Bosche bedrijf The Adventure. Ook liet hij zijn Ducati Diavel 1260 wrappen, oftewel een nieuw kleurtje geven. Deze matcht nu met zijn McLaren 720s Spider.

Zien we Verhoeven ook nog eens terug in de ring? Tegenover Sportnieuws.nl vertelde hij dat hij nog lang niet klaar is met kickboksen. "Ik heb natuurlijk eind vorig jaar mijn contract laten verlengen, dus er zit nog zeker 2,5 jaar in", was hij duidelijk. "Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden. Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door."