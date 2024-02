Ruilt Shakira Lewis Hamilton in voor deze oud-sporter?

Shakira lijkt op haar Tinder alleen de categorie sporter te hebben aangevinkt. De 47-jarige latina ging lange tijd met voetballer Gerard Pique en datete een periode met Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Nu schijnt Shakira een nieuwe sport te hebben ontdekt, ze had het volgens bronnen namelijk gezellig met Julian Edelman. Dat zal voor velen een grote onbekende zijn, maar hij speelde vroeger American football.

Edelman was wide receiver voor New England Patriots en met die ploeg won hij onder leiding van Tom Brady drie keer de Super Bowl. In 2020 ging de inmiddels 37-jarige Amerikaan met pensioen.

Dategeruchten Shakira en Edelman

Shakira is single sinds haar breuk met oud-voetballer Pique. Het koppel was elf jaar samen en heeft twee zoons, maar ze gingen nogal rot uit elkaar. Daarna waren er geruchten dat de Colombiaanse zangeres samen was met Hamilton. In 2023 werd de zangeres van nummers als Whenever, Wherever en Waka Waka opvallend vaak gesport op een Formule 1-circuit.

Inmiddels is het al een tijdje stil rondom Shamilton en onlangs vierde de zangeres haar 47e verjaardag. Daar was Hamilton in geen velden of wegen te bekennen - of hij moet de paparazzi hebben ontlopen - en Edelman wel. Volgens The Sun werd hij veel samen met Shakira gezien op haar partijtje.

Edelman had eerder een relatie met het Braziliaanse model Adriana Lima en Ella Rose, een model uit Zweden met wie hij een kindje van zeven heeft.