'Forse belastingschuld kan Quincy Promes redden': bizarre theorie vanuit Rusland

Quincy Promes mag misschien toch nog wat hoop koesteren om te ontsnappen aan zijn celstraf in Nederland. Hij werd veroordeeld in twee strafzaken, leek veilig te zijn in Rusland, maar werd in Dubai opgepakt voor het doorrijden na een ongeluk en moet nu alsnog vrezen voor uitlevering naar Nederland. In Rusland duikt nu echter een heel bijzondere theorie op over hoe hij toch terug zou kunnen keren naar Moskou.

Het Russische medium Mash meldt namelijk dat Promes zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan belastingontduiking in Rusland. Hij zou nog zo'n 397.000 Russische roebels (omgerekend ongeveer 39.700 euro) verschuldigd zijn aan de belastingdienst van het land. Dat klinkt als iets negatiefs, maar volgens het medium kan dit juist heel positief uitpakken voor de voetballer van Spartak Moskou.

Als Promes namelijk ook verdachte is in een strafzaak in Rusland zou dat land hem ook op een opsporingslijst kunnen plaatsen. Het land kan dan, net als Nederland heeft gedaan, de Verenigde Arabische Emiraten vragen om hem uit te leveren. Op die manier zou Promes toch terug kunnen keren naar Rusland en zijn carrière bij Spartak Moskou kunnen vervolgen.

Uiteraard moet het nieuws in de Russische media altijd met een korreltje zout worden genomen, maar het zou zomaar de enige uitweg kunnen zijn voor de voetballer om onder zijn celstraf in Nederland uit te komen.

Mogelijke uitlevering

Promes werd in Nederland veroordeeld in twee verschillende strafzaken. Hij kreeg anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef en zes jaar cel voor betrokkenheid bij drugssmokkel. In beide zaken is hij wel nog in hoger beroep gegaan. Nederland kon hem jarenlang niet oppakken vanwege het feit dat hij in Rusland voetbalde en ook woonde. Met dat land is er namelijk geen uitleveringsverdrag.

Promes ging echter kort na de uitspraak in het proces over de drugssmokkel mee op trainingskamp met Spartak naar Dubai. Die stad ligt in de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee heeft Nederland wel een verdrag. Toen hij vervolgens ook nog gearresteerd werd in Dubai voor het doorrijden na een ongeluk werd hij gearresteerd en Nederland greep dat aan om een uitleveringsverzoek in te dienen. Het kan overigens nog erg lang duren voordat duidelijk wordt of Promes wel of niet uitgeleverd zal gaan worden.