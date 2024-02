Travis Kelce moet harde regels volgen van Taylor Swift: 'Hij rolde met zijn ogen toen hij dit hoorde'

Travis Kelce en Taylor Swift zijn het nieuwe power couple in de Verenigde Staten. De tight end van Super Bowl-winnaar Kansas City Chiefs is nieuw in het leven van de immens populaire zangeres en moet zichtbaar wennen aan alle paparazzi die er bij komt kijken. Dus heeft Swift voor de handigheid wat regeltjes verzonnen.

"Travis vindt het prima dat Taylor hem haar advies geeft over zo'n publieke relatie. Hij is alleen niet zo blij met enkele beperkingen die zij wil invoeren", zegt een bron tegenover Life & Style Magazine. "Hij vindt het bijvoorbeeld prima om niet meer naar stripclubs te gaan, dat is een van haar harde regels. Maar Taylor wil ook niet dat hij op de foto gaat met vrouwelijke fans, vooral om vage headlines te voorkomen. Hij rolde met zijn ogen om die regel."

Overigens lijkt Swelce nog altijd stapelverliefd. Zo was de zangeres aanwezig bij Super Bowl 58, waar Kelce zijn derde NFL-ring won. Op zijn beurt was de tight end van Kansas City Chiefs aanwezig bij The Eras Tour van Swift in Australië.