'Swifties' bezorgen Super Bowl nieuw kijkcijferrecord

Kansas City Chiefs won zondag de Super Bowl door na verlenging San Francisco 49ers te verslaan (25-22). Groot feest bij de Chiefs, die voor de derde keer in vijf jaar tijd de beste waren in de NFL. De meeslepende finale werd door een recordaantal mensen bekeken (gemiddeld 123,4 miljoen mensen) en dat is vooral te danken aan Taylor Swift.

De zangeres is immens populair en heeft een eigen supportersschare genaamd Swifties. Die keken massaal naar de Super Bowl vanwege de relatie tussen Swift en Kansas City-speler Travis Kelce. Het was even de vraag of de zangeres wel bij de Super Bowl kon zijn omdat ze bezig was aan een wereldtour, maar ze was op tijd terug uit Japan om haar vriendje te zien winnen.

Swift en Kelce kregen halverwege het seizoen een relatie en al snel werd duidelijk dat Swifties massaal interesse kregen in de NFL. Shirtjes van Kelce vlogen over de toonbank en reguliere competitiewedstrijden van de Chiefs werden beter en beter bekeken. Bij de Super Bowl schakelden een recordaantal mensen in.