Verbijstering bij Oscars: worstelaar John Cena loopt naakt het podium op

John Cena verscheen zondag naakt bij de Oscars om de prijs voor beste kostuumontwerp uit te reiken. De 46-jarige acteur verraste alle aanwezigen door in zijn Adamskostuum op het podium te verschijnen, zo werd duidelijk uit de reacties in de zaal.

De Amerikaan John Cena is een professioneel worstelaar, acteur, rapper en televisiepresentator. Cena wordt gezien als een van de grootste en invloedrijkste worstelaars aller tijden. Sinds de start van zijn carrière in 1999 wist hij een recordaantal van 16 WWE World Heavyweight titels te veroveren. Tegenwoordig ligt de focus meer op zijn film- en televisiecarrière waardoor hij nog maar heel af en toe in actie komt als worstelaar.

John Cena in actie tijdens WWE Wrestle Mania 31 © Getty Images

Naast het worstelen bracht hij in 2005 met succes een rapalbum uit dat platina bereikte. In diezelfde periode begon Cena ook met acteren en verscheen hij meerdere keren in films. Zo speelde hij onder meer in de film 'Barbie', en heeft hij de rol van Peacemaker in de gelijknamige televisieserie.

'Streaken' tijdens Oscars uitreiking

Bij de uitreiking voor beste kostuumontwerp werd Cena aangekondigd. Tot verbazing van de zaal kwam hij naakt het podium op. "Een kostuum is heel belangrijk", zei Cena, die met een gouden envelop met daarin de uitslag zijn geslachtsdeel bedekte. "Misschien wel het belangrijkste dat er is."

Presentator Jimmy Kimmel moest hem vervolgens te hulp schieten door zijn geslachtsdeel te bedekken, zodat de oud-worstelaar de winnaar bekend kon maken. De prijs werd gewonnen door 'Poor Things'.

WTF IS JOHN CENA DOING ??!? pic.twitter.com/j098cHFBKO — juju 💰 (@ayeejuju) March 11, 2024

In de geschiedenis van de Oscars is de 'streaker' een bekend fenomeen. Precies vijftig jaar geleden verscheen tijdens de ceremonie een naakte man op het podium, terwijl acteur David Niven een toespraak hield. 'Streaker' Robert Neal maakte bij zijn opkomt het peace-teken met zijn vingers. Vijftig jaar later werd Cena voor het kunstje uitgenodigd om het publiek op een ludieke wijze te verrassen.

Nederlandse cameraman wint historische prijs

Bij de Oscars was er ook Nederlands succes voor Hoyte van Hoytema. Hij wist als eerste Nederlandse camerman een Oscar in ontvangst te nemen voor zijn befaamde werk. Het was één van de zeven prijzen die Oppenheimer vannacht in Los Angeles wist te winnen.