Wout van Aert dolblij met nieuw bijzonder huisdier: 'Maak kennis met Pommelien'

Door een zware valpartij viel het voorjaar van Wout van Aert in duigen, maar de wielrenner van Visma | Lease a Bike is op dit moment dolgelukkig. De Belg presenteert op zijn Instagram namelijk vol trots zijn nieuwe huisdier.

Het geen kat, hond of hamster. Nee, Van Aert heeft een nieuwe ezel. Op Instagram maakt hij de naam van de nieuwe aanwinst in huize Van Aert bekend. "Meet Pommelien", schrijft hij, terwijl hij het ezeltje wat te eten geeft.

Het nieuwe huisdier van Wout van Aert: de ezel Pommelien © Instagram

Valpartij verpest voorjaar

Als wielrenner kent Van Aert pijnlijke maanden. De Belg had grote plannen in het voorjaar, maar een zware val in Dwars door Vlaanderen zette daar keihard een streep door. De rivaal van Mathieu van der Poel moest de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix laten schieten. Beide klassiekers werden overtuigend gewonnen door Van der Poel. Van Aert moest lijdzaam kijken hoe zijn ploeg geen antwoord had op de Nederlandse wereldkampioen.

Geen Giro d'Italia voor Wout van Aert: 'Teleurstellend dat ik ook mijn tweede grote doel moet missen' Wout van Aert heeft laten weten dat hij niet aan de start zal staan tijdens de Giro d'Italia dit jaar. Voor hem en zijn ploeg Visma | Lease a Bike een flinke streep door de rekening. Christophe Laporte is de vervanger van de Belg.

Ook het tweede grote doel van Van Aert komt te vroeg. Hij zou de Giro d'Italia rijden, maar door zijn gebroken sleutelbeen en ribben is ook dat niet mogelijk. Wel kan Van Aert weer trainen, zo maakte hij al geregend lange trainingsritten op de fiets. Het is nog niet bekend wanneer Van Aert zijn rentree in het peloton maakt. Gelukkig voor hem heeft hij wel wat meer afleiding thuis.