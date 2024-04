Zoontje Giedo van der Garde debuteert op kartbaan met kids van Robert Doornbos en Renger van der Zande

Giedo van der Garde was woensdag op de kartbaan te bewonderen met Robert Doornbos en Renger van der Zande. Niet om zelf te racen, maar om hun kids in actie te zien.

Van der Garde zette zijn zoontje Jaxx (5) voor het eerst in een kart. "Jaxx ging lekker man", reageerde Van der Zande op de Instagram-post van zijn racemaat. Overigens waren die twee coureurs én Doornbos zeiknat geregend op de kartbaan. Opeens snapte Van der Garde zijn vrouw wel: "Het moment dat Robert, Renger en ik jaloers zijn op onze vrouwen."

"Ik vond het super, duper, duper leuk", zei Jaxx na afloop.

Eigen carrières

Van der Garde heeft zelf ook een heel aardige racecarrière. Hij schopte het tot de Formule 1, waar hij in 2013 voor Caterham reed. Dat was geen heel goed team en de Nederlander pakte dan ook geen enkel punt. In 2012 en 2014 was hij testcoureur voor dat team.

Ook Doornbos reed in F1. In 2005 reed hij een aantal races voor Minardi, als teamgenoot van Christijan Albers. Dat deed hij overigens onder de vlag van Monaco. Een jaar later reed hij drie grands prix voor Red Bull.

Ten slotte won Van der Zande tweemaal de 24 uur van Daytona, waarvan eenmaal als teamgenoot van Fernando Alonso.