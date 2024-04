Austrian Darts Open | Michael van Gerwen heerst in Nederlands onderonsje, Raymond van Barneveld ten onder

Raymond van Barneveld is zaterdagavond uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Darts Open. Barney verloor nipt van Ross Smith. Michael van Gerwen was in een duel met een landgenoot met afstand de beste.

Vrijdag werd de eerste dag van Austrian Darts Open een groot succes voor de Nederlanders. Jeffrey de Zwaan, Richard Veenstra, Gian van Veen en Raymond van Barneveld wonnen in de eerste ronde van de Euro Tour. Ook Wessel Nijman startte met een overwinning bij zijn eerste deelname aan het toernooi. Een dag later nam hij het op tegen Danny Noppert.

Die stroomde vanwege zijn geplaatste status net als Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode pas in de tweede ronde in. Daarin trof hij met Nijman dus een landgenoot op Koningsdag. Het was een gelijkwaardig duel, maar Noppert was op de beslissende momenten nét wat beter. Bij 3-3 in legs en Nijman op 47 gooide The Feeze een 100-finish. Hoezo koelbloedig. Noppert won uiteindelijk met 6-3.

"Ik wist van te voren dat ik goed moest zijn. Wessel is een opkomend talent in Nederland. Ik gooide goed en mijn triples vielen. Dit jaar ben ik in goede vorm, veel finishes boven de 100", aldus Noppert, die eindigde met 104,03. Winst was er ook voor Gian van Veen. De jonge Nederlander mocht beginnen aan zijn duel met Ryan Searle en leverde geen enkele leg in. Dat deed de Engelsman ook niet, waardoor het 6-5 werd voor Van Veen.

Geplaatste status

Net als bij de vorige Euro Tour verloor Van Duijvenbode van Ritchie Edhouse, die beter in vorm is dan de Nederlander. Madhouse haalde de vorige drie toernooien telkens de finaledag, waar dat Van Duijvenbode nog niet een keer gelukt is dit jaar in vier pogingen. Zaterdagmiddag verloor Aubergenius met 6-2 van Edhouse. Ook Richard Veenstra vloog eruit. Hij kwam knap terug tegen Stephen Bunting, maar gaf in de allesbeslissende leg niet thuis: 6-5.

Barney verzuimt te stunten

In de tweede ronde kwam Van Barneveld opnieuw in actie. Vrijdag won hij met 6-5, maar een dag later verloor hij met die cijfers. Ross Smith was net te sterk voor Barney, waardoor de dartpionier uit het toernooi ligt.

Van Gerwen sterker dan De Zwaan

Michael van Gerwen speelde 's avonds tegen Jeffrey de Zwaan. Het werd een eenvoudige avond: 6-1. Van Gerwen is blij. "Het is goed om weer in Oostenrijk te zijn". Van Gerwen won namelijk al twee keer eerder in Graz en heeft dus goede herinneringen aan het toernooi. "Ik maak die herinneringen", klinkt het zelfverzekerd. "De sfeer is prachtig. Voor mij is het belangrijk om fit te zijn voor morgen, dat wordt een zware dag. Maar ik ben er klaar voor."

Uitslagen/speelschema Austrian Darts Open

Middagsessie 27 april, vanaf 13:00 uur:



Krzysztof Ratajski - Dom Taylor 6-2

Danny Noppert - Wessel Nijman 6-3

Dirk van Duijvenbode - Ritchie Edhouse 2-6

Stephen Bunting - Richard Veenstra 6-5

Ryan Searle - Gian van Veen 5-6

Joe Cullen - Darius Labanauskas 6-3

Rob Cross - Daryl Gurney 4-6

Dave Chisnall - Brendan Dolan 6-4

Avondsessie 27 april, vanaf 19:00 uur:

Ricardo Pietreczko - Martin Schindler 0-6

Daniel Klose - Andrew Gilding 6-2

Ross Smith - Raymond van Barneveld 6-5

Josh Rock - Dimitri van den Bergh 6-5

Michael van Gerwen - Jeffrey de Zwaan 6-1

Peter Wright - Danny Lauby 6-5

Jonny Clayton - Chris Dobey 6-1

Damon Heta - Luke Littler 2-6