Danny Noppert verliest na knappe zege op Nathan Aspinall alsnog in kwartfinale Euro Tour Riesa

Danny Noppert heeft zich op sterke wijze geplaatst voor de kwartfinales van de International Darts Open in het Duitse Riesa. Bij het derde Euro Tour-dartstoernooi was hij duidelijk beter dan Nathan Aspinall: 6-2. Een ronde later was het voor Noppert alsnog einde verhaal.

Noppert gooide de wedstrijd met dubbel 6-dubbel 4 uit terwijl hij op 20 stond. Precies datzelfde deed thuisfavoriet Martin Schindler in zijn 6-1-overwinning op Richard Veenstra. Daardoor hebben we geen Nederlandse kwartfinale in Riesa. Noppert had de kans om revanche te nemen, maar miste een matchpijl om van Schindler te winnen. Zijn uitschakeling betekent een einde aan alle Nederlandse deelnemers in Riesa.

Misser bezorgt Danny Noppert zure avond, alle Nederlandse darters uitgeschakeld in Riesa Danny Noppert leek op weg naar een mooi toernooi op de Euro Tour in Riesa. De Nederlander won de afgelopen dagen van Nathan Aspinall en Dimitri van den Bergh en stond in de kwartfinale, maar daarin ging het op een zure manier mis.

Noppert was ondanks de overwinning niet tevreden over zijn spel. "Ik moet mezelf echt even gaan opfrissen. Ik was mezelf niet vandaag, maar Nathan had het ook niet." The Freeze weet dat hij vanavond uit een ander vaatje moet tappen tegen publieksfavoriet Schindler. "Dan moet er een andere Noppert staan." Die stond er dus niet.