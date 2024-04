Jacques Nieuwlaat doet opvallende suggestie voor Premier League Darts: 'Nodig Phil Taylor weer uit'

Tijdens de Premier League Darts wordt de laatste jaren elke donderdagavond een knock-outtoernooi gespeeld. Vier kwartfinales, twee halve finales en één finale. Eerder was het gewoon een competitie met elke donderdag een nieuwe speelronde. Daar willen veel dartfans naar terug. Ook commentator Jacques Nieuwlaat ziet graag verandering.

In gesprek met de Double Top-podcast laat Nieuwlaat zijn licht schijnen op het nieuwe format eruit zou moeten zien. "Mij lijkt het geen gek idee om terug te keren naar tien spelers. Dan speel je de eerste helft van de competitie met die tien en dan vallen daarna de onderste twee af. In het oude format en de tweede helft van de competitie met acht speel je volgens het huidige format."

Om meer dan tien spelers in de Premier League te hebben lijkt Nieuwlaat niet zo'n goed idee. "Ik zeg altijd: 'less is more'. Meer spelers gaat ten koste van het niveau. Dan krijg je al snel dat sommige spelers te kort komen en af gaan vallen."

Phil Taylor

Verder doet Nieuwlaat nog een andere opvallende suggestie voor de Premier League. "Laat Phil Taylor weer eens meedoen tegen Martin Adams bijvoorbeeld. Een kort potje, best of zeven legs, en dan in de buurt van waar Taylor woont. Dan kun je die man zijn hele repertoire nog een keer openhalen."

Ook andere oude helden zouden dan in aanmerking komen voor nog een keertje Premier League. "In Ahoy zal men echt wel graag naar Raymond van Barneveld willen kijken als hij gestopt is, of nu al zelfs. De PDC is natuurlijk niet gek: wat wij bedenken hebben zij al lang bedacht. Er zullen redenen zijn om dat niet te doen", stelt Nieuwlaat.