'Ze zijn boos op de verkeerde': Vincent van der Voort spreekt van 'alleen maar verliezers' in dartsrel rond trans vrouw

Het nieuws dat dartsters Anca Zijlstra en Aileen de Graaf uit het Nederlandse vrouwenteam stapten deed veel stof opwaaien dit weekend. Zij weigeren voor het team te spelen zolang dartster Noa-Lynn van Leuven ook onderdeel van het team is. Topdarter Vincent van der Voort reageert bij Sportnieuws.nl op de kwestie.

"Wat er nu allemaal gebeurt, gaat wel ver", zegt Van der Voort maandag tegen Sportnieuws.nl over de reacties op dat nieuws. Zijlstra en De Graaf willen niet meer spelen voor Nederland, zolang met Van Leuven ook een trans vrouw onderdeel van het team is.

Hij heeft dan ook wel te doen met Van Leuven: "Je moet er rekening mee houden dat iemand ook gewoon een mens is. Er worden nu de meest verschrikkelijke verwensingen gedaan, terwijl zij zich inschrijft en de bond geeft goedkeuring. Dan doet zij toch niets fout?" De Nederlandse Darts Bond kwam zelf overigens maandagmiddag ook met een reactie op het nieuws.

Wat is de oplossing?

De darter vindt het zelf een lastige zaak: "Het is heel ingewikkeld. Ik snap de vrouwen wel, maar het is voor een organisatie ook heel moeilijk." Van der Voort vindt dat de vrouwen wel boos zijn op de verkeerde: "Het enige dat kan helpen is als de wereldorganisatie regels opstelt. Uiteindelijk moeten ze daar boos op zijn en niet op degene die meedoet."

Van der Voort snapt echter ook dat het voor een organisatie erg lastig is om hier regels voor op te stellen: "Er zijn alleen maar verliezers. Als je haar weigert, waar moet zij dan gaan spelen? En waar moeten andere mensen in transitie dan spelen? Maar als je haar wel toestaat te spelen, dan krijg je deze reacties vanuit de vrouwen en ook die snap ik."

Steun

Van der Voort speelde overigens een belangrijke rol in het feit dat Van Leuven toernooien ging spelen bij de PDC. De dartster gaf vorig jaar in een interview aan dat Van der Voort de dartsorganisatie had gevraagd of ze wel of niet mee mocht doen en advies gaf in de aanloop naar de Women's World Matchplay, waar Van Leuven vorig jaar aan meedeed.

De twee hebben inmiddels bijna nooit meer contact, maar na alle commotie zocht Van der Voort toch nog even contact met haar: "Ik heb van het weekend wel een berichtje gestuurd, omdat ik hoorde dat er zoveel verschrikkelijke reacties waren", vertelt Van der Voort. "Allereerst om haar te feliciteren aangezien ze een toernooi had gewonnen, maar je merkt natuurlijk wel dat de reacties haar niet onberoerd laten."

Negatieve reacties

Het was het tweede weekend op rij dat Van Leuven in de belangstelling stond. Een week geleden was ze namelijk de eerste vrouw ooit die een Challenge Tour wist te winnen. Dat zijn toernooien voor spelers die net naast een tourkaart grepen tijdens Q-School eerder dit jaar. Zowel mannen als vrouwen mogen daar meedoen.

Het was Van der Voort opgevallen dat Van Leuven vorige week ook al veel over zich heen kreeg: "Het vreemde is dat ze toen ook een hele stort aan negatieve reacties kreeg, terwijl ze een gemengd toernooi had gewonnen. Daar was 99 procent man. Je hebt veel mensen die alleen de kop van een artikel lezen en beginnen te reageren. Dat gaat helemaal nergens meer over."