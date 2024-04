Julia Evans: de 18 jaar jongere vrouw van Raymond van Barneveld die dag moest wachten op haar trouwdag

Raymond van Barneveld blaast op 20 april 57 kaarsjes uit. De vijfvoudig wereldkampioen viert zijn verjaardag uiteraard samen met zijn grote liefde Julia Evens, met wie hij in 2023 in het huwelijksbootje stapte. Maar wie is die 18 jaar jongere Engelse eigenlijk, die een dag moest wachten op haar trouwdag?

Van Barneveld leerde Evans kennen op een darttoernooi in Southampton. Volgens Julia haar was er vanaf het begin een klik, wat in haar ogen ook als een verrassing kwam. Maar al snel werd duidelijk dat ze voor elkaar gemaakt waren, vonden ze zelf. "Hij is geduldig en lief", vertelde de Engelse over Van Barneveld.

Kus in 2019

Voor de eerste media-aandacht tussen Barney en Julia moeten we terug naar 2019. Februari om precies te zijn. En dat is geen fijne herinnering voor Van Barneveld, Julia of Silvia Walraven, de ex van de darter. De twee tortelduifjes werden namelijk zoenend gespot ergens bij een hotel in Engeland terwijl Van Barneveld nog getrouwd was. Ouch.

Toch werd niet heel veel later de scheiding aangekondigd. Silva werd verslaafd aan alcohol en had zelfmoordneigingen, maar krabbelde gelukkig weer op. Inmiddels kunnen Van Barneveld, Julia en Silvia prima met elkaar overweg. "We hebben ook onze kleinkinderen samen, dus dan is het wel zo fijn om normaal met elkaar om te gaan", zei ze in 2021 tegen Shownieuws.

Huwelijksaanzoek

Een jaar later gooide Van Barneveld opnieuw in de roos, dit keer bij Julia Evans. Op een koude maar zonnige dag ging hij voor de Eiffeltoren in Parijs op zijn knie om zijn achttien jaar jongere vriendin ten huwelijk te vragen. "Ze zei JA", schreef Barney enthousiast. "Ik ben in de wolken, ik hou zoveel van je."

I asked Julia to marry me in Paris this weekend and she said yes. I’m over the moon I love you so much ♥️. pic.twitter.com/6q3YgyCZgA — Raymond van Barneveld (@Raybar180) February 22, 2022

Trouwdag maakt plaats voor darttoernooi

De trouwerij van Van Barneveld en Evans zou plaatsvinden op 18 september op het eiland Cyprus. Toch gooide de carrière van de darter roet in het eten. Hij had zich namelijk geplaatst voor de World Series of Darts Finals, die het weekend ervoor werd gehouden in de AFAS Live in Amsterdam. Van Barneveld bereikte de finaledag op 17 september, maar werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Peter Wright.

Overigens hoefden de trouwplannen niet helemaal te worden omgegooid. Van Barneveld wilde zich niet hoeven haasten na het darttoernooi in Amsterdam, dus schoof de trouwdag een dagje op. Daardoor gaven Van Barneveld en Evans elkaar op 19 september het jawoord. De eerste verjaardag als getrouwd koppel is het niet, want op 7 februari vierde Miss Van Barneveld haar 39e verjaardag.

Het werk van Julia Evans

Evans is door haar relatie met Van Barneveld in de schijnwerpers gekomen. Over haar achtergrond en levensloop was er in de begindagen van hun relatie weinig bekend, en eigenlijk is dat de jaren daarna zo gebleven. Kennelijk wil ze liever uit de schijnwerpers blijven. In 2019 zei Jaco van Bodegom, toen de manager van de darter, dit in het AD over Julia: "Ze is een gerespecteerd manager bij een bedrijf in de regio Londen en niet actief in de dartsport." Ook was ze op dat moment volgens hem single en zonder kinderen.

Lekker eten

Barney sprak in het programma Art over de Vloer over zijn nieuwe vlam. "Ze heeft humor, een drukke baan, houdt van lekker eten, is geen moeilijk persoon",zei hij over Julia. "Ze vindt alles leuk en we kunnen lachen met elkaar."