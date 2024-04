Nathan Aspinall daagt Michael van Gerwen uit: 'We weten allemaal wie nu de beste darter van de wereld is'

Michael van Gerwen treft donderdag op de elfde speelavond van de Premier League Darts de Engelsman Nathan Aspinall. Hij zegt dat hij geen schrik heeft voor Mighty Mike.

In gesprek met Sportsboom zegt The Asp dat hij nog altijd veel respect heeft voor de drievoudig wereldkampioen, ondanks de wat mindere jaren van de Nederlander. "Wat mij betreft is Van Gerwen de beste speler ter wereld. Toen ik begon met darten, was hij mijn Phil Taylor. Hij weet hoeveel respect ik voor hem heb en dat ik tegen hem op kijk."

Knijpen

Aspinall weet echter ook dat het al een tijdje geleden is dat de Brabander toernooi na toernooi won. "Is hij op dit moment de beste speler? Nee. We weten allemaal wie dat wel is. Toch is Van Gerwen nog steeds de te kloppen man. Niemand heeft op het podium zoveel impact als hij. Als ik tegen hem speel, dan moet je me even knijpen", waarmee hij aangeeft dat het een droom lijkt.

Lol trappen

Hij is ervan overtuigd dat hij donderdag in Birmingham verslaat. "Ik krijg het voor elkaar, want ik ga hem onder druk zetten. Ik ben in vorm. Ik heb in de laatste zes weken viermaal de finale bereikt. En ik speel nog niet eens op mijn beste niveau. De druk ligt bij hem, ik reis naar Birmingham af om wat lol te trappen. Ik denk dat ik ga winnen."

Premier League Darts

In de stand heeft Van Gerwen één punt minder dan Aspinall. Klik de link hieronder om de stand en het programma te bekijken.

