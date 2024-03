Schrikken voor Luke Littler: fan grijpt gooihand vast tijdens walk-on

Luke Littler was de man van de negende Premier League-avond in Belfast. Nadat hij de halve finale won van Michael van Gerwen wist hij in de finale tegen Nathan Aspinall zijn eerste Premier League te winnen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Van Gerwen was het nog even schrikken voor de 17-jarige Engelsman.

Een fan die dicht in de buurt van Littler stond tijdens zijn walk-on voorafgaand aan de halve finale tegen Van Gerwen nam geen genoegen met een high five van Luke the Nuke. Hij pakte zijn gooihand stevig vast en liet deze pas los toen een beveiliger tussenbeide kwam.

De beveiliger was niet gediend van het gedrag van de fan en gaf hem nog een flinke waarschuwing. Ook Littler was niet blij met het incident. Hij vervolgde zijn weg hoofdschuddend en wrijvend over zijn pijnlijke hand.

Het voorval had gelukkig geen negatieve impact op de prestaties van Littler, al vond Van Gerwen de Engelsman zichtbaar niet op zijn gemak in de halve finale. Littler zelf was vooral tevreden over een nieuwe gooitechniek die hij gebruikte. "Zoals je kon zien, heb ik mijn worp wat veranderd. Ik neem nu dat tikje extra tijd voor mijn eerste pijl. Soms speelde ik te gehaast en dat was een werkpunt. Ik heb er veel op geoefend en vanavond plukte ik daar de vruchten van."

Ook financieel kan Littler de vruchten plukken van zijn nieuwe worp. Door zijn overwinning op de negende Premier League-avond verdient hij 10.000 pond. Als hij ook nog de eindoverwinning van het toernooi op zijn naam weet te zetten krijgt hij een bedrag van wel 275.000 pond.