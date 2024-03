'Van scheldpartijen tot ernstig geweld': het gaat steeds vaker mis tijdens het darten

Nederland heeft een rijke dartcultuur. Veel mensen spelen recreatief en een flink gedeelte daarvan speelt ook competitiewedstrijden in de plaatselijke kroeg. De overtreffende trap is de SuperLeague, de hoogste competitie voor amateurs in Nederland. En daar gaat het de laatste tijd vaak mis.

Zo vaak zelfs dat de Nederlandse Darts Bond (NDB) een officiële waarschuwing heeft gegeven aan alle veertig deelnemende teams aan de SuperLeague. Ze zien bij de bond dat het steeds vaker misgaat. 'De NDB constateert dat er tijdens dit seizoen in de SuperLeague bij veel dartswedstrijden ongeregeldheden zijn geweest. Dit varieert van scheldpartijen tot ernstig geweld. Sommige incidenten zijn door ons gemeld bij het Instituut Sportrechtspraak en worden onderzocht, met mogelijk lange schorsingen als gevolg', schrijft de NBD in een statement, die ook gemaild is naar alle deelnemers.

'Niet te veel alcohol'

De bond richt zich tot alle spelers en captains van de teams en deelt nog eens kort de duidelijke regels.

- Gedraag je respectvol naar je tegenstander

- Er is geen ruimte voor verbaal of fysiek geweld

- Darts is een cafésport, maar drink niet te veel alcohol

- Drugsgebruik is verboden



Aan deze regels moeten de amateurdarters zich op z'n minst houden. Kennelijk gaat dat sinds dit seizoen vaker fout dan normaal. Een aantal incidenten is gemeld, al wil de bond graag dat álle incidenten gemeld worden, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

'Blijven we zoveel incidenten houden, dan...'

De situatie loopt nu zelfs zo hoog op dat de NDB bij aanhoudende aantallen incidenten van nu, overweegt om de SuperLeague op een andere manier in te richten. 'Blijven we zoveel incidenten houden als dit seizoen zullen we overwegen hoe verder te gaan met deze mooie competitie', schrijft de NDB. 'Dit wil natuurlijk niemand! Daarom bij deze de welgemeende en dringende oproep aan jullie teams om je ‘normaal en sportief’ te gedragen rondom het darten.'

Profdarter geschorst

Zelfs profs gedragen zich soms buitensporig. Zo werd Adam Smith-Neale al geschorst omdat hij een tegenstander in z'n gezicht sloeg nadat hij verloren had. Gelukkig voor het slachtoffer stond het op camera en kon de nummer 82 van de wereld zijn straf niet ontlopen.