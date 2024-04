Detective Lewis Hamilton bekijkt auto van Max Verstappen na oppermachtige sprintrace

Lewis Hamilton moest die auto van Max Verstappen toch eens van dichtbij bekijken, na de sprintrace van zaterdag in China. Hoe kon de Nederlander nou zó snel zijn?

Verstappen kwalificeerde zich als vierde voor de sprintrace in China. Hij had negen ronden nodig om de koppositie te pakken en reed in de overige tien ronden liefst dertien seconden weg bij Hamilton, die als tweede eindigde. De coureur van Mercedes zei dat het niet eens zin had om Verstappen te verdedigen, vanwege het snelheidsverschil.

Coureurs willen vaak hun plek verdedigen, behalve als zij weten dat het een onbegonnen zaak is. Het verdedigen van de eigen plek kost namelijk ook (ronde)tijd, waardoor achtervolgers dan ook weer dichterbij komen.

Hamilton schrok toch van dat enorme niveauverschil en om die reden wilde hij die RB20, gebouwd door Adrian Newey, toch eens van dichtbij bekijken. Het leverde opvallende beelden op.

Dramatische kwalificatie

Waar Hamilton een goede sprintrace kende, daar verliep de kwalificatie voor de echte race een stuk minder goed. De Brit kwalificeerde zich als achttiende voor de race op zondag. "Ik had makkelijk door moeten gaan (naar Q2, red.), maar maakte zelf een fout in bocht 14", zei Hamilton.

"Ik kreeg de auto niet op tijd gestopt voor de hairpin, mijn wiel bleef maar blokkeren. Als ik nog een ronde had kunnen rijden, was ik zeer waarschijnlijk gewoon doorgegaan." Hamilton kwam tijd tekort om nog een ronde in te zetten en moest het dus doen met de achttiende tijd.