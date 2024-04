Dit is de WK-stand in de Formule 1 na het perfecte weekend voor Max Verstappen in China

Max Verstappen was oppermachtig in China: op zaterdag won hij de sprintrace, op zondag voegde hij daar de racewin aan toe. De Nederlander pakte alleen niet het extra punt voor de snelste raceronde.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de Grand Prix van Australië, de derde race van 2024, is de spanning in ieder geval weer even terug. Verstappen viel namelijk uit. De Nederlander was in Japan, waar hij altijd in topvorm is, weer terug: hij won met gemak op Suzuka. En ook daar zagen we weer een één-tweetje van Red Bull.

In al die één-tweetjes is in China een einde gekomen. Pérez kon Lando Norris niet achter zich houden in Shanghai. Het is logischerwijs dan ook het beste resultaat van de Brit dit seizoen. Norris won sowieso nog nooit een race.

Carlos Sainz

Carlos Sainz was aan het begin van het seizoen beter dan Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, maar moest nu voor het eerst het hoofd buigen. In China werd Leclerc vierde en Sainz vijfde. De Spanjaard moet volgend seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari.

Grand Prix van Miami

Op zondag 5 mei staat de volgende Grand Prix op het programma, in Miami. Goed nieuws voor de uitslapers: de race start dan om 22:00 uur.

WK-stand Formule 1 na sprintrace Grand Prix van China