Robert van Overdijk wijst aanbod betaald voetbalclubs af en wordt mede-eigenaar van Circuit Zandvoort

Een vertrek van Robert van Overdijk naar Ajax of AZ is van de baan. De algemeen directeur van Circuit Zandvoort wordt mede-eigenaar van het circuit en blijft daarom aan als directeur. De Brabander was in beeld bij verschillende clubs uit het betaald voetbal, maar daar heeft Van Overdijk geen oren naar.

Het 75-jarig jubileum van Circuit Zandvoort en de mogelijkheden om verder door te groeien, zijn de redenen voor het aanblijven van Van Overdijk. "Ik ben niet de persoon om alleen op de winkel te passen. Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt er nu ook weer een mooie reis voor ons", zei Van Overdijk tegenover De Telegraaf.

Chris Woerts noemt nieuwe algemeen directeur Ajax: 'Ze wilden geen buitenstaander' Chris Woerts had woensdagavond nieuws: "Menno Geelen is de beoogd algemeen directeur van Ajax." De sportmarketeer weet daarmee wie de opvolger van Alex Kroes moet worden in Amsterdam.

Stroomversnelling

Nadat Alex Kroes door de raad van commissarissen van Ajax werd geschorst, werd vrijwel direct de naam van Van Overdijk genoemd. Ook bij AZ was hij één van de belangrijkste kandidaten om een rol in de directie op zich te nemen. Bernard van Oranje, samen met onder andere Menno de Jong en Van Overdijk eigenaar van het circuit, erkent dat de gesprekken daardoor in een stroomversnelling kwamen. "Aan de ene kant voelden we ons als aandeelhouders gevleid door de berichtgeving, maar anderzijds was het ook een wake-up call", stak Van Oranje van wal.

Uit de gesprekken bleek vervolgens al gauw dat het aanblijven van Van Overdijk een belangrijke ontwikkeling in de toekomstplannen was. "Daarin werd één ding al snel duidelijk: we hebben nog torenhoge ambities met elkaar en belangrijker, we willen dit met elkaar blijven doen. Vandaar dat het ons trots maakt Robert als mede-eigenaar aan boord te hebben kunnen halen. Op naar een volgend mooi hoofdstuk."

Algemeen directeurschap BVO's

Doordat Van Overdijk aanblijft als algemeen directeur van Circuit Zandvoort moeten AZ en Ajax in ieder geval verder kijken. AZ stelde in een eerder stadium al Merijn Zeeman van Visma-wielerploeg aan per 1 december 2024, terwijl Ajax nog altijd op zoek is. Chris Woerts meldde woensdag bij Vandaag Inside dat Menno Geelen 21 mei waarschijnlijk wordt benoemd bij Ajax.